«Ocean’s 14»: Ξεκινούν τα γυρίσματα τον Οκτώβριο του 2026 με τους Κλούνεϊ, Πιτ, Ντέιμον & Ρόμπερτς

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, σε συνέντευξή του στο Variety, όχι μόνο επιβεβαίωσε την είδηση για το «Ocean’s 14», αλλά αποκάλυψε ότι η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση τοποθεσιών, με στόχο τα γυρίσματα να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.

Όπως είπε, η νέα ταινία θα είναι εμπνευσμένη από το «Going In Style» του 1979, μια εξαιρετικά διασκεδαστική κωμωδία των ’70s σε σκηνοθεσία Μάρτιν Μπρεστ.

Σημειώνεται ότι η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Μπερνς και Αρτ Κάρνεϊ, ακολουθεί δύο ηλικιωμένους ληστές τραπεζών που προσπαθούν να συμβιβαστούν με το πέρασμα του χρόνου.

«Υπήρχε κάτι στην ιδέα ότι, είμαστε πλέον πολύ μεγάλοι για να κάνουμε όσα κάναμε παλιά, αλλά παραμένουμε αρκετά έξυπνοι ώστε να ξέρουμε πώς να τη γλιτώσουμε, κάτι που με γοητεύει ιδιαίτερα», εξήγησε ο Κλούνεϊ.

«Έχουν χάσει πλέον την ταχύτητά τους και πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να παρακάμψουν τους περιορισμούς τους», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι η ταινία θα τον επανενώσει με τους επί χρόνια συμπρωταγωνιστές του, συμπεριλαμβανομένων των Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς, Άντι Γκαρσία και Ντον Τσιντλ.

Σύμφωνα με το World of Reel, εδώ και μήνες κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντέιβιντ Λιτς να αναλαμβάνει το σκηνοθετικό τιμόνι του σίκουελ. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στο «Bullet Train» (2022) και παρά τις απογοητευτικές εισπράξεις του στο box office, απέσπασε θετικές κριτικές για το «The Fall Guy» (2024).

Παράλληλα, το επόμενο βήμα του Κλούνεϊ είναι το «In Love», ένα δράμα με χαμηλό προϋπολογισμό, στο οποίο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Ανέτ Μπένινγκ, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την επιθυμία του να αφοσιωθεί σε πιο προσωπικά και καλλιτεχνικά πρότζεκτ.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Δεν σκοπεύω να κάνω πολλές ταινίες μεγάλων στούντιο από εδώ και πέρα. Τα πρότζεκτ μου θα είναι, ως επί το πλείστον, μικρότερης κλίμακας. Για να αποφασίσω να λείψω από τα παιδιά μου, θα πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός δημιουργικός λόγος. Το οικονομικό κομμάτι δεν με απασχολεί πια».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ