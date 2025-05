Η Τζένιφερ Λόπεζ, η αειθαλής βασίλισσα της pop, κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στα American Music Awards, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (26/05) στο Λας Βέγκας.

Πέρα από την αψεγάδιαστη παρουσία και την εκρηκτική της ενέργεια επί σκηνής, η 55χρονη σταρ επεφύλαξε μια έκπληξη που άφησε άφωνο το κοινό και πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα σχολίων στα social media: φίλησε παθιασμένα στο στόμα δύο από τους χορευτές της, έναν άνδρα και μια γυναίκα.

Η ενέργεια αυτή, αν και πιθανότατα μέρος της χορογραφίας και της σκηνικής της παρουσίας, προκάλεσε άμεση αντίδραση. Η ίδια η παρουσιάστρια των βραβείων, Τίφανι Χάντις, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή της και σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο το περιστατικό.

Παρουσιάζοντας τις υποψηφιότητες για το καλύτερο R&B τραγούδι, η Χάντις έκανε μια έμμεση αναφορά στον πρόσφατο χωρισμό της Λόπεζ από τον Μπεν Άφλεκ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άσε μου και μένα έναν χορευτή JLo. Δεν είσαι η μόνη που είσαι ελεύθερη».

Jennifer Lopez fans cringing over lesbian kiss during AMAs 2025 performance: 'She's lost the plot' https://t.co/7MNatjAczN