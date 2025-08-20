Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της στην Πάτμο – Φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Μακριά από την ένταση της πόλης και τα φώτα της δημοσιότητας, η Τζένη Μπαλατσινού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο αγαπημένο της νησί, την Πάτμο. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε πρόσφατα με τους ακολούθους της στο Instagram ένα τρυφερό φωτογραφικό άλμπουμ, με πρωταγωνιστές τους γιους της και τον σύζυγό της.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την οικογενειακή ευτυχία με τρόπο λιτό και ουσιαστικό. Σε μία ασπρόμαυρη λήψη, ο μικρός Παναγιώτης – Αντώνιος αγκαλιάζει σφιχτά τον πατέρα του, Βασίλη Κικίλια, με το γραφικό τοπίο της Πάτμου να λειτουργεί ως ιδανικό φόντο.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει την Τζένη Μπαλατσινού να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον μεγάλο της γιο, τον Μάξιμο, σε μια στιγμή που εκπέμπει στοργή και περηφάνια.

Αυτές οι αυθόρμητες εικόνες, που «μιλούν» χωρίς πολλά λόγια, αναδεικνύουν τον στενό δεσμό που έχει η Μπαλατσινού με τα παιδιά της και την αγάπη της για την οικογένεια.

Δείτε τις φωτογραφίες: