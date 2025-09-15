Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μήνυση ιερέων στον γνωστό κωμικό – Καταγγέλλουν χειρονομίες και ύβρεις

Μήνυση σε βάρος του γνωστού κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα καταθέτουν δύο ιερείς υπεύθυνοι του Χριστιανικού Σωματείου ΄΄Ορθόδοξη Πορεία΄΄.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, οι ιερείς καταθέτουν μήνυση κατά του κωμικού για χειρονομίες που προσβάλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια. Όλα ξεκίνησαν, όταν σε ένα σημείο της παράστασης, εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο πίσω από τον κωμικό ένας παπάς, για τον οποίο η Μητρόπολη Φθιώτιδος αρνείται ότι ανήκει στο δυναμικό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ο Τσουβέλας όταν τον είδε, έκανε τον σταυρό του αδυνατώντας να πιστέψει στο θέαμα. «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;» είπε ο κωμικός με το κοινό να ξεσπά σε γέλια. Καθώς μάλιστα ο ιερέας αποχωρούσε από το σημείο, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας «τραγούδησε» το soundtrack του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να γελάει διαρκώς.

Ο λόγος της δικαστικής διαμάχης

Ο κωμικός στη συνέχεια έκανε κάτι που αρκετοί θεώρησαν προσβλητικό, έκανε χειρονομία που προσβάλει τη γενετήσια αξιοπρέπεια ενώ συνόδευσε την προσβλητική στάση του με ύβρεις που έθιξαν τον Ιερωμένο, κατά την ίδια πήγή.

Εξ αφορμής των γεγονότων αυτών οι Ιερείς καταθέτουν μηνύση κατά του Αλέξανδρου Τσουβέλα αλλά και κατά του Δήμου με βάση το Άρθρο 337 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή, αλλά και με τον Αντιρατσιστικό Νόμο που ρητώς αναφέρει στο εδάφιο

1: Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 -20.000) ευρώ.