Τόνια Σωτηροπούλου: “Η Βίκυ Καγιά είναι εξαιρετική ηθοποιός”

Η Τόνια Σωτηροπούλου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (8/10) στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega“, όπου παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων, για τη νέα ταινία “Η Βαλίτσα“, στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ μίλησε και για την σχέση της με τον Κωστή Μαραβέγια, ενώ παράλληλα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν να διατηρούν τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή.

“Στις 15 Οκτώβρη βγαίνει στους κινηματογράφους “Η Βαλίτσα” η οποία είναι μία ταινία μεγάλου μήκους, κωμική περιπέτεια. Περάσαμε καταπληκτικά, έχω επιλέξει να υποδυθώ έναν πολύπλευρο χαρακτήρα. Είναι μια ταινία που αφορά όλους, αλλά οι πρωταγωνίστριες είναι ουσιαστικά μια παρέα τεσσάρων γυναικών κοριτσιών όπου βρίσκουν μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά κάτω από μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη. Η Βίκυ Καγιά υποδύεται έναν εξαιρετικό ρόλο στην ταινία. Είναι η διευθύντρια ενός ιδρύματος. Παιδιά είναι καταπληκτική, είναι εξαιρετική ηθοποιός”, είπε αρχικά η Τόνια Σωτηροπούλου.

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Σε άλλο σημείο η Τόνια Σωτηροπούλου είπε: “Στο κομμάτι της παραγωγής με το οποίο ασχολούμαι τώρα, αρχίζει το ταξίδι μιας ταινίας μικρού μήκους που έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Κωστής Μαραβέγιας και έκανε πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας αυτή την εβδομάδα. Μετά θα πάει σε ένα φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη, στο Chelsea και κάπως συμπορευόμαστε εκεί. Είναι ωραία γιατί δεν μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Ο καθένας κάνει αυτό που ξέρει”.

Κλείνοντας, η Τόνια Σωτηροπούλου ανέφερε: “Κάθε σχέση έχει τα θέματά της, αλλά αυτό που κρατάω εγώ, αν μπορώ να δώσω έτσι μια συμβουλή για την από κοινού συμπόρευση μέσα στο χρόνο, είναι πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια και κάπως να καλλιεργείται το κομμάτι της φιλίας. Ο Κωστής είναι ο πιο καλός μου φίλος”.