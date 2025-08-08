Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Έδωσα τα στοιχεία – Μιλάμε για τρελά πράγματα»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Παρέα”. Ειδικότερα, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι διαδικτυακά κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες του και να χακάρουν τον λογαριασμό του στο TikTok.

Μάλιστα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε ότι αποτάθηκε στη Δίωξη, η οποία τον ενημέρωσε λεπτομερώς για το περιστατικό. Χαρακτηριστικά είπε: “Δεν είμαστε διακοπές, είμαστε στο σπίτι μας. Εκ των υστέρων και πηγαίνοντας στη Δίωξη, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση, μπαίνω στο TikTok για να περάσει η ώρα και βλέπω ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάτι για πνευματικά δικαιώματα και μου ζητάνε κάτι κωδικούς. Τα έδωσα τα στοιχεία. Από τη Δίωξη μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok αλλά αυτά που έγραφες τα έπαιρναν οι χακεράδες”.

“Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν! Μου έστελναν κανονικό διάλογο με το σήμα του TikTok για το πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Ένας λογαριασμός στο What’sApp μου είπε: είμαστε οι χάκερς, για να πάρεις πίσω τον λογαριασμό σου πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα. Από τη Δίωξη μου είπαν να μη διανοηθώ να απαντήσω στο μήνυμα. Κι αυτό χακαρισμένο τηλέφωνο στο What’sApp ήταν. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά”, είπε κλείνοντας ο Γρηγόρης Γκουντάρας.