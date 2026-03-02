Θάνος Τοκάκης & Βίκυ Παπαδοπούλου: Έγιναν για πρώτη φορά γονείς – Γέννησε η ηθοποιός

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε πως η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αγαπημένο ζευγάρι υποδέχτηκε ένα υγιέστατο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.

Η είδηση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς οι δυο τους κατάφεραν να κρατήσουν την περίοδο της εγκυμοσύνης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας με τον δικό τους διακριτικό τρόπο αυτή την τόσο προσωπική στιγμή.

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας, έχοντας χτίσει μια σχέση βασισμένη στον αλληλοσεβασμό και τη χαμηλών τόνων στάση τους απέναντι στα Μέσα Ενημέρωσης. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Από την αρχή της σχέσης τους μέχρι και σήμερα, έχουν επιλέξει συνειδητά να απασχολούν την κοινή γνώμη αποκλειστικά και μόνο με τα επαγγελματικά τους βήματα και τις επιτυχημένες ερμηνείες τους στο θέατρο και την τηλεόραση.

Πλέον, το ζευγάρι απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς του, ξεκινώντας το πιο όμορφο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: