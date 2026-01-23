Ο Θανάσης Λάλας παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, όπου περιέγραψε τη μεγάλη μάχη που έδωσε με το βάρος του φτάνοντας μέχρι τα 186 κιλά. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην απίστευτη αλλαγή στην εμφάνισή του, αλλά και στον ριζικό επαναπροσδιορισμό του τρόπου ζωής του.

Εξήγησε πως στο παρελθόν είχε χάσει επανειλημμένα πολλά κιλά, τα οποία όμως ξαναέπαιρνε σύντομα, πριν καταφέρει τελικά να βρει τη μόνιμη λύση.

«Έχασα 96 κιλά, ήμουν 186. Είχα κάνει ένα ταξίδι το 2010 στο Τόκιο, όταν πήγα είχα χάσει τη βαλίτσα, την οποία δεν την βρήκα, και δεν μπορούσα να αγοράσω ρούχα, δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσα να αγοράσω, δεν είχε νούμερα. Μέσα στο αεροπλάνο άρχισα να νιώθω περίεργα, και είπα τέλος. Όλα ξεκινάνε από το “εγώ το κόβω”, από εκεί και πέρα υπάρχει βοήθεια», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Πάντα προσπαθούσα να κάνω δίαιτες, έχω βγάλει μερικά δικά μου συμπεράσματα, κανείς δεν μπορεί να κάνει δίαιτα πάνω από 3 μήνες. Μέχρι τότε είχα χάσει πολλές φορές 30-35 και μετά τα ξανά έπαιρνα. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος ζωής».

«Εγώ τώρα έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Τρέχω κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Τρέχω στον Υμηττό, παίρνω ταξί για να μην μπορώ να μπω στο αυτοκίνητο και να γυρίσω πίσω, πρέπει να γυρίσω με τα πόδια. Πάω στις πόλεις και τρέχω, οπότε έτσι γνωρίζω και τις πόλεις. Έχω κόψει τα “τσιμπήματα”, έχω τα γεύματα», συμπλήρωσε ο Θανάσης Λάλας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: