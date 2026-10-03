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LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: «Και red flag και safety car, και τα δύο»

Η χιουμοριστική αναφορά στον σύζυγό της, η σχέση της με την ταχύτητα και η μεγαλύτερη προσωπική της νίκη.

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: «Και red flag και safety car, και τα δύο»
@tatistefanidou / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Με χιούμορ και μια τρυφερή αναφορά στον Νίκο Ευαγγελάτο απάντησε η Τατιάνα Στεφανίδου σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, χρησιμοποιώντας όρους από τον κόσμο της Formula 1.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στην εκδήλωση «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», και μίλησε στο TLIFE και στον Κωνσταντίνο Μίχο.

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Ο σύζυγός της και οι όροι της Formula 1

Όταν η συζήτηση έφτασε στα προσωπικά της «red flags», η Τατιάνα Στεφανίδου ανέφερε αστειευόμενη ότι συνήθως τα σηκώνει στον σύζυγό της.

Ωστόσο, τον ίδιο άνθρωπο επέλεξε και όταν ρωτήθηκε ποιος λειτουργεί στη ζωή της ως «safety car», προσφέροντάς της ασφάλεια.

«Ο άντρας μου. Και red flag και safety car, και τα δύο», απάντησε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση αν στον έρωτα επιλέγει γκάζι ή φρένο, η παρουσιάστρια απάντησε χωρίς δισταγμό: «Γκάζια μόνο».

Η ταχύτητα και η οικογένειά της

Στην οδήγηση, πάντως, περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα. Όπως εξήγησε, κινείται πολύ αργά, σε σημείο που άλλοι οδηγοί συχνά της κορνάρουν.

Η συζήτηση έκλεισε με την ερώτηση για τη μεγαλύτερη προσωπική της νίκη. Η Τατιάνα Στεφανίδου επέλεξε την οικογένειά της, δίνοντας μια σύντομη απάντηση για όσα θεωρεί σημαντικότερα στη ζωή της.

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