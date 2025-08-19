Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ, αποκάλυψε ποια από τις ταινίες του θεωρεί η καλύτερη και ποια είναι η αγαπημένη του. Σε μία συζήτηση που έριξε φως στις προσωπικές του επιλογές, ο 62χρονος δημιουργός κατέληξε σε μια απάντηση που ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους αφοσιωμένους σινεφίλ.

Μιλώντας στο podcast «The Church of Tarantino», ο διάσημος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις ταινίες του, κάνοντας έναν διαχωρισμό μεταξύ της αντικειμενικής ποιότητας και της προσωπικής του σύνδεσης με το κάθε φιλμ. Όπως αποκάλυψε, θεωρεί τους «Άδωξους Μπάσταρδους» (2009) ως το κορυφαίο του έργο, το «αριστούργημά» του.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του αγαπημένη ταινία, η απάντηση ήταν διαφορετική. Ο Κουέντιν Ταραντίνο ομολόγησε πως το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (2019) είναι το φιλμ που αγαπά περισσότερο.

Ο σκηνοθέτης έκανε μια ακόμα ενδιαφέρουσα διάκριση, υποστηρίζοντας πως το «Kill Bill» είναι η ταινία που «γεννήθηκε για να γυρίσει».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάθε στοιχείο της διμερούς σειράς δράσης με την Ούμα Θέρμαν είναι σαν να έχει «αποσπαστεί βίαια» από την ίδια του τη φαντασία, τα πάθη και τις εμμονές του. Μάλιστα, πρόσθεσε πως «κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να την έχει γυρίσει».

Όσο για τα σενάριά του, ο Ταραντίνο, που έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «Reservoir Dogs» το 1992, χαρακτήρισε ξανά το σενάριο των «Άδωξων Μπάσταρδων» ως το καλύτερό του. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολούθησαν τα σενάρια των «Μισητών Οκτώ» και «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», αντίστοιχα.