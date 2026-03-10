Super Κική: «Έχω μνήμες που ήμουν μωρό και η μάνα μου με τον πατέρα μου δίπλα μου γ@@@@@@@@@»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Super Κική, μιλώντας ανοιχτά για εμπειρίες που σημάδεψαν τη ζωή της, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τις σχέσεις και τις προσωπικές της δυσκολίες.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, όπου αναφέρθηκε αρχικά στα δύσκολα βιώματα της παιδικής της ηλικίας και στις έντονες αναμνήσεις από τη σχέση των γονιών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω μνήμες που ήμουν μωρό και η μάνα μου με τον πατέρα μου δίπλα μου γ@@@@@@@@@. Όλο το θυμάμαι. Δε ξέρω αν τους το έχω πει ποτέ αυτό… Χώρισαν πολύ γρήγορα… Θυμάμαι ξύλο που παίζανε, ήμουν 3 – 4, θυμάμαι ακόμα και τη μέρα που έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι», δήλωσε στην αρχή της συνέντευξής της η Super Κική.

Στη συνέχεια μίλησε για τον θυμό που ένιωθε ως παιδί απέναντι στους γονείς της, αλλά και για τη σχέση που διαμόρφωσε με τη μητέρα της, τονίζοντας ότι μεταξύ τους δεν υπήρχαν μυστικά, ακόμη και σε ό,τι αφορούσε δύσκολες καταστάσεις της ζωής της.

«Σαν παιδί θύμωσα πάρα πολύ με τους γονείς μου, αλλά πιο πολύ με τη μάνα μου. Σκέψου ότι εγώ στους γκόμενους δεν ψάχνω τον πατέρα, ψάχνω τη μάνα. Τα έλεγα όλα. Έκανα πολλή φασαρία. Δεν κατάλαβε όμως ποτέ. Αλλά δεν είχαμε ποτέ μυστικά. Σε κανέναν, ούτε για τα ναρκωτικά, ούτε για τίποτα. Δεν υπήρχε αυστηρότητα οπότε δε χρειάστηκε ποτέ και να κρυφτώ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο αίσθημα μοναξιάς που τη συνόδευε μεγαλώνοντας, αλλά και στη σύνθετη σχέση με τη μητέρα της.

«Αυτό το άνευ ορίων μου δημιουργούσε μοναξιά και μου τη δημιουργεί μέχρι σήμερα… Ζήλευα που δεν είχα μπει ποτέ τιμωρία… Η μαμά μου έψαχνε την αγάπη, γιατί δεν την είχε πάρει και την έψαχνε σε άλλους ανθρώπους. Ζήλευα πάρα πολύ. Είχα πάρει ρόλο γκόμενού της. Την προστάτευα πολύ. Ήταν πολύ ωραία γκόμενα και πρόστυχη. Η μάνα μου είναι εθισμένη μαζί μου. Την αγαπώ. Έχουμε κανονική σχέση μάλλον».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για το οικογενειακό της περιβάλλον και για το πώς αυτό επηρέασε την προσωπικότητά της, εξηγώντας ότι συχνά οι άνθρωποι δυσκολεύονταν να την αποδεχτούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μάνα μου είναι πολύ αναρχική ως άνθρωπος. Ο πατέρας μου είναι παραβατικός, αλλά με μέτρο και κάπως έτσι βγήκα κι εγώ. Πάντα ήταν δύσκολο να με αποδεχτούν. Θέλοντας και μη, έχω πολλούς λόγους να σου δώσω για να μη με κάνεις παρέα. Έχει τύχει επειδή είμαι η Super Κική να μη μου δώσουν σπίτι, λόγω του βιογραφικού μου», δήλωσε.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στα χρόνια της εφηβείας της, περιγράφοντας εμπειρίες που συνδέονται με την ανάγκη της να νιώσει ότι ανήκει κάπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην εφηβεία μου όλα πήγαν πολύ κλιμακωτά. Η ανάγκη που με οδήγησε σε όλα αυτά, ήταν το ότι ήθελα να ανήκω κάπου… Δεν είχα φόβο για τις συνέπειες. Γύρω στα 15 γούσταρα έναν, που δε με ήθελε. Ήμασταν σε ένα μπαράκι από τα κλασικά της επαρχίας, εγώ είχα μεθύσει και μου πρότεινε να πάμε να χαμουρευτούμε. Πήγαμε, εκεί μου έδωσε έναν μπάφο, εγώ δεν “έπινα” μαζί με αλκοόλ και τελικά έγινα σκουπίδι. Θυμάμαι στιγμές, να ανοίγω τα μάτια μου και να είμαι τρικάβαλο σε ένα μηχανάκι και λίγο μετά, τρικάβαλο πάλι σε ένα μηχανάκι, αλλά με χτυπημένα τα πόδια μου. Δε ξέρω με ποιους, απλά θυμάμαι αυτές τις εικόνες…

Υπήρχε ένας στη Χίο – πιο μεγάλος – και θυμάμαι να είμαι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και να τον ακούω να λέει “μπες πρώτα εσύ που σε γουστάρει και μετά θα μπω εγώ”. Μία που το άκουσα, μία που ξεμέθυσα. Και ο άλλος που γούσταρα ήταν πολύ χάλια και με το που έρχεται πάνω μου του έριξα κλωτσιά, χτύπησε το κεφάλι του, έπεσε κάπου, σηκώθηκα πάνω και άρχισα να λέω στον άλλον ό,τι επιχείρημα μπορούσα να σκεφτώ», εξομολογήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Super Κική έκανε επίσης αναφορά σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν βρέθηκε στη φυλακή για δύο χρόνια, ενώ μίλησε και για τις ερωτικές της σχέσεις και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν μέσα σε αυτές.

«Είναι πολύ εύκολο να αρέσω σε κάποιον, αλλά το ίδιο που γουστάρουν, είναι αυτό που σταματάει να τους αρέσουν μετά… Σίγουρα, κάτι κάνω κι εγώ. Προσπαθώ συνέχεια να εντυπωσιάσω τον άλλον, να μη βαρεθεί, οπότε κάνω συνεχώς ακραία πράγματα, όχι άσχημα αλλά φαντασμαγορικά. Το κάνω κατά λάθος όμως… Δε χωρίζω εύκολα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο κακοποιητική σχέση που είχα, έμοιαζε στη μάνα μου, είχε μέσα πολλή απόρριψη, πολλή υποτίμηση, πήγαινε συνέχεια με άλλες και ένιωθα ακριβώς το ίδιο συναίσθημα που ένιωθα και όταν έπαιρνα τηλέφωνο τη μάνα μου και ήξερα ότι είναι με γκόμενο. Πάνε χρόνια από τότε… Μόλις νιώσω λίγη απόρριψη, ξεκινάει ο πόνος», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.