Στράτος Τζώρτζογλου: «Αγαπάω ακόμα την Σοφία» – Οι οικονομικές δυσκολίες & γιατί δεν έκαναν παιδί

Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου το βράδυ της Πέμπτης (19/2), καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Ο δημοφιλής ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για το τέλος του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο μιας απόφασης που πάρθηκε με βαθύ σεβασμό και αγάπη.

Παρά τον χωρισμό τους, ο Στράτος Τζώρτζογλου παραδέχθηκε πως τα συναισθήματά του παραμένουν ζωντανά, δηλώνοντας πως θα είναι για πάντα ερωτευμένος μαζί της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σοφία Μαριόλα: «Η σχέση μας με τον Στράτο παραμένει εξαιρετική» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το διαζύγιο

Με αφοπλιστική ωριμότητα, ο ηθοποιός στάθηκε στο γεγονός ότι στα 60 του χρόνια δεν θα ήθελε να στερήσει από τη Σοφία τη δυνατότητα να γίνει μητέρα, αναγνωρίζοντας πως ο χρόνος κυλά διαφορετικά για έναν άνδρα της ηλικίας του σε σχέση με μια γυναίκα 35 ετών.

«Δεν μου έχει τελειώσει. Πάντα είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία. Για ηθικούς λόγους της είπα Σοφία πέρα από τον έρωτά μας – μια χαρά περνάμε – αλλά εσύ είσαι 35 εγώ είμαι 60. Τότε ήμουν 52, αυτά τα 8 χρόνια θα είχα προλάβει ένα βασικό μεγάλωμα του παιδιού. Άντε και να μείνει έγκυος, 61, σε 8 χρόνια 70. Δεν ξέρω πότε θα με πάρει ο Χριστούλης, είμαι μεγάλος. Δεν είναι ίδιο το 52 με τα 60», αποκάλυψε για το χωρισμό τους.

«Της είπα “το παιδί είναι δική σου απόφαση. Αν θέλεις να μείνεις χωρίς παιδί και να συνεχίσουμε μαζί έτσι, ΟΚ. Αν ερωτευτείς, ΟΚ. Αν ερωτευτώ εγώ, ΟΚ”. Δεν θέλω να ζήσω μια σχέση και να υπάρχουν διπλές σκέψεις, να κάνει έρωτα μαζί μου και να σκέφτεται κάποιον άλλον. Παραμένουμε φίλοι. Η φιλία, η αγάπη και ο έρωτας δεν φεύγουν ποτέ, αν είναι αληθινά. Τώρα δεν υπάρχει αποκλειστικότητα μαζί μας», τόνισε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Για τις οικονομικές δυσκολίες του, ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Είμαι πάρα πολύ άνετος οικονομικά. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω, μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω, θα βάλω τα πράγματά μου σε μία αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω το νοίκι. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα… πάμπλουτος! Είμαι πάμπλουτος! Ξέρω ακούγεται παράδοξο, λέει «αυτουνού του έστριψε». Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά».