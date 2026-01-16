Στράτος Τζώρτζογλου: Διέψευσε ότι χώρισε με την Σοφία Μαριολά – «Πάλι βγήκαν οι γνωστές φήμες»

Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να ακολουθεί χωριστούς δρόμους από τη σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, έβαλε ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο γνωστός ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας πως η σχέση τους παραμένει σταθερή.

Η παραφιλολογία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, έπειτα από ρεπορτάζ που μετέδωσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας πως το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τέλος στην κοινή του πορεία μετά από οκτώ χρόνια.

Η είδηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πλέον προβεβλημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, έχοντας επισφραγίσει τον έρωτά τους με έναν λαμπερό γάμο στα Χανιά το καλοκαίρι του 2019.

Μάλιστα, η Σοφία Μαριόλα υπήρξε ο άνθρωπος που στάθηκε βράχος στο πλευρό του ηθοποιού κατά τη διάρκεια της προσωπικής του μάχης με την κατάθλιψη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη, ο Στράτος Τζώρτζογλου εμφανίστηκε καθησυχαστικός και φανερά συνηθισμένος σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα.

«Πάλι άρχισαν οι γνωστές φήμες χωρισμού», σχολίασε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

