Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, με τον μικρό Λούις να κλείνει τα οκτώ του χρόνια. Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας ανήρτησε μια νέα, αδημοσίευτη φωτογραφία του εορτάζοντα στον επίσημο λογαριασμό τους στο X (Twitter).

Πιο συγκεκριμένα, η φωτογραφία συνοδεύεται από τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα «Χρόνια πολλά Λούις! 8 σήμερα!», ενώ τα σχόλια από τους θαυμαστές τους είναι χιλιάδες.

Το συγκεκριμένο πορτρέτο αποτελεί έργο του έμπιστου φωτογράφου της οικογένειας, Ματ Πόρτεους, ο οποίος απαθανάτισε τον μικρό πρίγκιπα σε μια χαλαρή στιγμή κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών της οικογένειας στην Κορνουάλη, νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο πρίγκιπας Λούις, ο οποίος βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σειράς διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο, φαίνεται να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που προσπαθεί να του εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερη ιδιωτικότητα.

Σε αντίθεση με τον μεγαλύτερο αδερφό του και μελλοντικό βασιλιά, πρίγκιπα Τζορτζ, ο Λούις δεν έχει βρεθεί τόσο συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας από πολύ μικρή ηλικία.

Παρόλα αυτά, κάθε φορά που εμφανίζεται σε επίσημες εκδηλώσεις, καταφέρνει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι φωτογραφία και οι ευχές για τον Πρίγκιπα Λούις:

