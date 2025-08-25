Στέλιος Βαμβακάς: Ο τραγουδιστής έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Γέννησε η σύντροφός του (pics)

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του βιώνει ο γνωστός Κρητικός τραγουδιστής, Στέλιος Βαμβακάς, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύντροφός του, Αλεξάνδρα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, γεμίζοντας με χαρά και ευτυχία την οικογένειά τους.

Ο Στέλιος Βαμβακάς θέλησε να μοιραστεί την ευτυχία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός την Κυριακή 24 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο, δείχνοντας τη συγκίνηση και την περηφάνια του.

Τι έγραψε ο Στέλιος Βαμβακάς

«Κι όμως, η πιο όμορφη μελωδία γράφτηκε στις 14/8. Ένα μικρό θαύμα ήρθε στη ζωή μας, μια ανάσα που χωράει μέσα της όλο το φως του κόσμου.

Κοιτάζω το πρόσωπο του και νιώθω πως ο χρόνος σταμάτησε. Όλα όσα ήξερα για την αγάπη, ξαναγράφτηκαν εκείνη τη μέρα.

Κι εσύ… η γυναίκα μου, η έμπνευσή μου, η δύναμή μου. Σε θαυμάζω για το ταξίδι που διανύσαμε μαζί, για το δώρο που μας χάρισες, για το ότι έγινες η μητέρα που ήξερα πως θα γίνεις.

Η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά από ποτέ. Για σένα, για εμάς, για Εκείνον», έγραψε στη λεζάντα ο Στέλιος Βαμβακάς.

Δείτε την ανάρτησή του: