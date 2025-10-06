Στάθης Μαντζώρος: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί» λέει ο πατέρας του

Συνεχίζει να δίνει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή του ο Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες. Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, με το περιβάλλον του ηθοποιού, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά «Σασμός» του Alpha, να αναπτερώνεται από τις μικρές βελτιώσεις στην υγεία του.

Ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου, μεταφέροντας τα τελευταία νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γιου του.

Αν και η κατάσταση παραμένει σοβαρή, φαίνεται πως ο ηθοποιός παρουσιάζει μικρή πρόοδο, δίνοντας κουράγιο στην οικογένειά του.

«Ο Στάθης πάει καλύτερα και περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα. Είμαι αισιόδοξος. Πάμε καλά, μιλάμε κάθε μέρα. Μου χαμογελάει. Σε μια εβδομάδα θα γίνει το χειρουργείο. Κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας. Ο Στάθης θα επανέλθει», είπε ο πατέρας του ηθοποιού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νευροχειρουργός κ. Παναγιώτης Παπανικολάου, μιλώντας στον Alpha, προέβη σε μια αναλυτική εξήγηση για τις κρίσιμες ιατρικές παρεμβάσεις σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Όπως εξήγησε, σε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο είναι συνήθης πρακτική να αφήνεται κενό στο κόκκαλο του κρανίου. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει χώρος για τον εγκέφαλο σε περιπτώσεις οιδήματος ή αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης.

