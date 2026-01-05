Σπύρος Μπιμπίλας: «Η νέα χρονιά μπήκε με τους χειρότερους οιωνούς»

Ότι η νέα χρονιά μπήκε με τους χειρότερους οιωνούς είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας και πρόσθεσε ότι αυτό του προκαλεί έντονο προβληματισμό. Αυτά γράφει σε ανάρτηση στο Instagram ο ηθοποιός και βουλευτής αναφερόμενος στη τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εκφράζει την ανησυχία του για το αβέβαιο μέλλον που περιμένει τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά τις συνεχείς καταιγιστικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Αναφέρει πως το ξεκίνημα της νέας χρονιάς τον βρίσκει προβληματισμένο και προβλέπει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, καθώς, σύμφωνα με εκείνον, οι «ισχυροί» βλέπουν τους ανθρώπους ως αναλώσιμους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του κέρδους.

«Δυστυχώς το 2026 μπήκε με τους χειρότερους οιωνούς… Και αβέβαιο το μέλλον που περιμένει τον κόσμο μας. Όταν το κεφάλαιο, το χρήμα και το κέρδος είναι οι μεγάλες αξίες που κινούν τους πάντες τότε το δίκαιο του ισχυρού κυβερνάει επί δικαίων και αδίκων» γράφει ο καλλιτέχνης.

«Η εισβολή της υπερδύναμης απέναντι σε ανεξάρτητη χώρα για οποιο λόγο, αλλά με στόχο την αρπαγή πλουτοπαραγωγικών πηγών και η τραγωδία σε ένα από τα πιο πλούσια κράτη της γης έδειξαν οτι όποιος θέλει να κερδίσει δεν σκέπτεται την ασφάλεια και το δικαίωμα στην ζωή των πολιτών. Μας θεωρούν αναλώσιμους για να κερδίζουν. Και το κακό θα συνεχίζεται…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.