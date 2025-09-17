Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Διάσημοι φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον σπουδαίο ηθοποιό – “Χάσαμε έναν θρύλο”

Η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford) σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο.

Ο πολυβραβευμένος πρωταγωνιστής, σκηνοθέτης και ιδρυτής του φημισμένου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του «στα βουνά της Γιούτα, το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπούσε», όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του Σίντι Μπέργκερ (Cindy Burger).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με διάσημους καλλιτέχνες και χιλιάδες θαυμαστές να εκφράζουν δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό τους, για το έργο και την κληρονομιά του.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio)

«Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός — όλοι γνωρίζουμε το έργο του — αλλά και ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, με ταινίες όπως το «Quiz Show». Ήταν ένας από τους πρώτους που γύρισε πολιτικά θρίλερ, όπως τα «Three Days of the Condor» και «All the President’s Men»….άνοιξε τον δρόμο για τέτοιες ταινίες. Αλλά πάνω απ’ όλα, ήταν ένας αμετανόητος ηγέτης περιβαλλοντικής δράσης και μέλος του NRDC, όπως κι εγώ και πάλεψε για τα δικαιώματα των αυτόχθονων — η λίστα είναι ατελείωτη. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο» είπε στο Associated Press.

Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand)

«Κάθε μέρα στα γυρίσματα της ταινίας «The Way We Were» ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά» έγραψε η Στρέιζαντ σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Ήμασταν τόσο διαφορετικοί: εκείνος ήταν από τον κόσμο των αλόγων, ενώ εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, συνεχίσαμε να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας. Ο Μπομπ ήταν χαρισματικός, έξυπνος, έντονος, πάντα ενδιαφέρων — και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που υπήρξαν ποτέ. Την τελευταία φορά που τον είδα, όταν ήρθε για μεσημεριανό, συζητήσαμε για την τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλον τα πρώτα μας σχέδια. Ήταν μοναδικός και είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του» πρόσθεσε η σταρ και μοιράστηκε ένα κοινό τους ασπρόμαυρο στιγμιότυπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese)

«Ο Μπομπ ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Ήταν επίσης ένα αφοσιωμένο μέλος του «The Film Foundation» και πρόσφερε στον κόσμο του αμερικανικού κινηματογράφου κάτι αναντικατάστατο και διαχρονικό το Φεστιβάλ Σάντανς» ανέφερε σε δήλωσή του. «Με θλίβει η σκέψη ότι δεν θα τον ξαναδώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές που περάσαμε μαζί» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman)

«Ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για μένα, όπως είμαι σίγουρος και για πολλούς άλλους ηθοποιούς. Επίσης και για τον τρόπο που μετέτρεψε την εμπειρία του ως ηθοποιός σε μια πραγματικά επιτυχημένη πορεία ως σκηνοθέτης, καθώς και για το φιλανθρωπικό του έργο» ανέφερε σε δήλωσή του στο ΑP ο Μπέιτμαν και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ζήσω όσο κι εκείνος, να πετύχω όλα αυτά που κατάφερε και να έχω τον σεβασμό που είχε. Τι ζωή!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis)

«Μια ζωή. Οικογένεια. Τέχνη. Μεταμόρφωση. Υποστήριξη. Δημιουργία. Κληρονομιά. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ» έγραψε σε ανάρτησή της στο Ιnstagram η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρόι Κότσουρ (Troy Kotsur)

«Είμαι τόσο ευγνώμων για όλο του το έργο και για τον όγκο αυτής της σκληρής δουλειάς. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτόν. Ακόμα και μετά τον θάνατό του, το αποτύπωμά του θα ζει. Θα μας λείψει πραγματικά» ανέφερε στο AP.

Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo)

«Με αγάπη και θαυμασμό. Ευχαριστούμε κύριε Ρέντφορντ, για τη διαρκή σας επιρροή. Θα γίνει αισθητή σε πολλές γενιές. Αναπαυθείτε εν ειρήνη» σημείωσε σε ανάρτησή του στο X.

Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke)

«Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο απόλυτος υπερασπιστής του ανεξάρτητου κινηματογράφου, ο ακούραστος εκφραστής της αυθεντικής αφήγησης και ο ένθερμος περιβαλλοντολόγος. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να είναι βαθιά ριζωμένη στον πολιτισμό μας, μεταμορφωμένη από την τέχνη του, τη δράση του και την ίδρυση του Ινστιτούτου και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς» έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram και την συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο

Μάρλι Μάτλιν (Marlee Matlin)

«Η ταινία μας, «CODA», τράβηξε την προσοχή όλων χάρη στο Σάντανς. Και το Σάντανς έγινε πραγματικότητα χάρη στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ένας ιδιοφυής άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρόμπερτ», έγραψε σε ανάρτησή της στο X.

Ρον Χάουαρντ (Ron Howard)

«Αναπαύσου εν ειρήνη και σε ευχαριστούμε Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μια εξαιρετικά επιδραστική πολιτιστική προσωπικότητα για τις δημιουργικές επιλογές που έκανε ως ηθοποιός/παραγωγός/σκηνοθέτης και για την ίδρυση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, που ενίσχυσε την ανεξάρτητη κινηματογραφία των ΗΠΑ. Ένας καλλιτέχνης που άλλαξε τα δεδομένα» έγραψε στο X.

Σάμιουελ Λ. Τζάκσον (Samuel L. Jackson)

Με ένα στιγμιότυπο από την ταινία «Captain America: The Winter Soldier» όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Ρέντφορντ, ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα η συνεργασία στην μεγάλη οθόνη με τον κ. Ρέντφορντ. Μερικές φορές οι ήρωές σου δεν σε απογοητεύουν και είναι πραγματικά τόσο σπουδαίοι όσο τους φανταζόσουν».

Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson)

Η Γιόχανσον η οποία συνεργάστηκε μαζί με τον θρυλικό ηθοποιό στην ταινία του 1998 «The Horse Whisperer». σε δήλωσή της στο Rolling Stone, ανέφερε: «Κάθε μέρα, πριν από κάθε σκηνή, έβρισκε τον χρόνο να καθίσει μαζί μου και να μου εξηγήσει όλα τα βήματα που οδήγησαν τον χαρακτήρα που υποδυόμουν μέχρι εκείνο το σημείο της ιστορίας. Ανεξάρτητα από το πόσο έντονη ήταν η καθημερινότητα, πάντα ένιωθα ότι είχε όλο τον χρόνο του κόσμου για τη δουλειά μας», συμπλήρωσε.

Χίλαρι Κλίντον (Hillary Clinton)

«Πάντα θαύμαζα τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όχι μόνο για τη θρυλική του καριέρα, ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά και για όσα ακολούθησαν. Υποστήριξε προοδευτικές αξίες, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόσβαση στις τέχνες, ενώ δημιούργησε ευκαιρίες για νέες γενιές ακτιβιστών και κινηματογραφιστών. Ένα αληθινό αμερικανικό είδωλο», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram και μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο όπου φαίνεται η ίδια μαζί με τον σύζυγό της, Μπιλ Κλίντον (Bill Clinton) να συνομιλούν με τον σπουδαίο ηθοποιό.