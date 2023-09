Η Rihanna και ο A$AP Rocky έδωσαν στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του δεύτερου γιου τους, Riot Rose, ενάμιση μήνα μετά τη γέννησή του.

Η δημοφιλής ποπ σταρ και ο ράπερ πόζαραν για πρώτη φορά με τα δύο αγοράκια τους. Στις αξιολάτρευτες φωτογραφίες η τραγουδίστρια κρατά στην αγκαλιά της τον μικρότερο γιο της, ενώ ο Rocky κουβαλάει τον RZA στους ώμους του.

EXCLUSIVE: Introducing #Rihanna and #ASAPRocky’s new baby son, Riot, for the first time! The former #BritishVogue cover star has shared adorable images of her growing family, which became a party of four in August. Read more here: https://t.co/cmBwZOoMhM



Photographed by Diggzy… pic.twitter.com/OLZxj4blgC September 19, 2023

Where have these photos been all our lives? 😍 Rihanna and A$AP Rocky introduce their newborn baby Riot Rose in an intimate family photo shoot. 🍼 See more pics here: https://t.co/fuEjsblneb (📷: DIGGZY/Shutterstock) pic.twitter.com/VkueNvCSua — E! News (@enews) September 19, 2023

Σε άλλα στιγμιότυπα, το μωρό είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι φορώντας ένα χαριτωμένο dusty pink φορμάκι και ψηλές λευκές κάλτσες. Οι γονείς του το κοιτάζουν χαμογελώντας.

Meet Rihanna's second son! Singer cradles newborn Riot Rose in adorable family photoshoot with firstborn RZA and beau A$AP Rocky https://t.co/nZ6GDnS9IP pic.twitter.com/cKfDa6UWQJ September 19, 2023

Σε κάποιες άλλες λήψεις, ο Riot φοράει ροζ καπέλο, ασορτί ολόσωμη φόρμα και αρβυλάκια, ενώ είναι τυλιγμένος με μια κουβέρτα.

Rihana and A$ap Rocky shares first look at their new born son “Riot Rose Meyers”.



_

📸 Diggzy /Shutterstock

–#Rihanna #asaprocky #RiotRoseMeyers pic.twitter.com/lDddgruu3r — (IG) Hallesblogafrica (@hallesblogfrica) September 19, 2023

