Πρίγκιπας Άντριου: Η μετακόμιση από το Royal Lodge, η πολιτιστική απομόνωση & η νέα του καθημερινότητα

Σε μια εξέλιξη που προκαλεί παγκόσμιο σοκ, ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Η σύλληψη έγινε στην κατοικία του στο Sandringham Estate, συγκεκριμένα στο Wood Farm, όπου είχε μετακομίσει πρόσφατα από το Royal Lodge.

Η μετακόμιση από την έπαυλη των 30 δωματίων στο Ουίνδσορ

Η μετακόμιση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge ολοκληρώθηκε εσπευσμένα στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της εικοσαετούς διαμονής του στην έπαυλη των 30 δωματίων στο Ουίνδσορ.

EPA / TOLGA AKMEN

Η αποχώρηση, η οποία αρχικά προγραμματιζόταν για την άνοιξη, επιταχύνθηκε μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Επστάιν, τα οποία περιελάμβαναν επιβαρυντικά στοιχεία και νέες καταγγελίες.

Ο δευτερότοκος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ εγκατέλειψε το ακίνητο στις 2 Φεβρουαρίου 2026, μετακομίζοντας προσωρινά στο Wood Farm στο κτήμα Σάντριγχαμ του Νόρφολκ, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στην κύρια πλέον κατοικία του, το Marsh Farm.

Η απομάκρυνση από τα δημόσια δρώμενα

Χάνοντας οριστικά τους βασιλικούς του τίτλους και την επίσημη ιδιότητά του, ο Άντριου (πλέον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ) βίωσε μια ιδιότυπη «εξορία» εντός της ίδιας του της χώρας.

Η απομάκρυνση από τα δημόσια δρώμενα και η απουσία του από κάθε είδους πολιτιστική ή θεσμική εκδήλωση δημιούργησαν ένα κενό, με τον άλλοτε προβεβλημένο γαλαζοαίματο να ζει πλέον ως ένας «αόρατος» πολίτης.

Αυτή η απομόνωση του πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι και βαθιά κοινωνική, καθώς ο κύκλος των γνωριμιών του έχει συρρικνωθεί δραματικά.

Η δημόσια κατακραυγή, που αναζωπυρώθηκε στις αρχές του 2026 μετά από νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Επστάιν, κατέστησε την παρουσία του ανεπιθύμητη στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας της Βρετανίας.

Στερούμενος τη δυνατότητα να συμμετέχει σε φιλανθρωπικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, ο Άντριου βρίσκεται αποκλεισμένος από το πολιτιστικό γίγνεσθαι που κάποτε τον χαρακτήριζε, περιορισμένος σε ιδιωτικές συναντήσεις και μοναχικές δραστηριότητες.

Η νέα του καθημερινότητα στο Νόρφολκ

Η καθημερινότητα του Άντριου στο Νόρφολκ, πριν από τις πρόσφατες ραγδαίες νομικές εξελίξεις, περιγράφεται ως μια ζωή σε «πολυτελή εξορία», όπου η πλήρης απουσία δημόσιων υποχρεώσεων είχε αντικατασταθεί από μια μονότονη και εσωστρεφή ρουτίνα.

Πριν την σύλληψή του για κατάχρηση εξουσίας, ο πρώην πρίγκιπας περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του μέσα στο σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κοινωνικές υποχρεώσεις που άλλοτε γέμιζαν το πρόγραμμά του.

Χωρίς επίσημο ρόλο, οι δραστηριότητές του είχαν συρρικνωθεί σε μια μοναχική συνύπαρξη με το λιγοστό προσωπικό του, σε ένα περιβάλλον που οι παλιοί αυλικοί χαρακτηρίζουν ως «ζοφερό».

Οι κύριες «δραστηριότητές» του περιλάμβαναν την ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια στρατηγικής και πολέμου, όπως το Call of Duty, μια συνήθεια που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως μέσο διαφυγής από την πραγματικότητα της περιθωριοποίησης.

Η μοναδική στιγμή που έβγαινε από την κατοικία του ήταν για τις καθιερωμένες πρωινές βόλτες με άλογο στα 20.000 στρέμματα του κτήματος Sandringham.

Αυτές οι εξορμήσεις γίνονταν πάντα σε αυστηρά προστατευμένες διαδρομές, ώστε να αποφεύγει τυχαίες συναντήσεις με πολίτες ή φωτογράφους, καθώς η παρουσία του προκαλούσε συχνά αμήχανες ή και εχθρικές αντιδράσεις στους κατοίκους του γειτονικού Wolferton.

Ακόμη και η επικοινωνία του με τον έξω κόσμο είχε συρρικνωθεί σε ελάχιστα πρόσωπα, κυρίως στην πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, και τις κόρες του, που παρέμεναν οι μοναδικοί σταθεροί επισκέπτες του.