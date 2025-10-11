Πέθανε η Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον.

Μιλώντας στο περιοδικό People, εκπρόσωπος της οικογένειας Νταϊάν Κίτον επιβεβαίωσε ότι πέθανε στην Καλιφόρνια και ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

Ήταν γνωστή για τους ρόλους της σε επιτυχημένες ταινίες, όπως «Το κλαμπ των πρώτων συζύγων», «Ο πατέρας της νύφης» και «Ο Νονός».

Ποια ήταν η Νταϊάν Κίτον

Το 1946 γεννήθηκε η ηθοποιός στο Λος Άντζελες και ήταν η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Όμως η Κίτον πίστευε ότι η μητέρα της ονειρευόταν κάτι μεγαλύτερο. «Κρυφά, βαθιά μέσα της, πιθανότατα ήθελε να γίνει κάποια μορφή καλλιτέχνιδας», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE το 2004. «Τραγουδούσε. Έπαιζε πιάνο. Ήταν όμορφη. Ήταν η υποστηρίκτριά μου».

Σε θεατρικά έργα έπαιξε η Κίτον στο γυμνάσιο και μετά την αποφοίτηση της το 1964 συνέχισε τις σπουδές της στο θέατρο και κολέγιο. Όμως σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές της και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει την τύχη της στο θέατρο.

Πήρε το πατρικό όνομα της μητέρας της, Κίτον, ως επαγγελματικό της όνομα, επειδή υπήρχε ήδη μια Νταϊάν Χολ εγγεγραμμένη στο Actors’ Equity.

Το 1968, η Κίτον επιλέχθηκε για το μιούζικαλ Hair του Μπρόντγουεϊ ως αντικαταστάτρια της Σίλα. Το 2017, η Κίτον δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πάλευε με τη βουλιμία, αφού ο σκηνοθέτης της παράστασης της είπε ότι έπρεπε να χάσει βάρος, αν και δεν τον κατηγορούσε για την ασθένειά της. «Πιστέψτε με, είχε να κάνει με μια υπερβολική ανάγκη για περισσότερα. Πάρα πολύ. Ήταν μια ψυχική ασθένεια», είπε.

Το 1970 η Νταιάν Κίτον ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο και έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο. Απέκτησε παγκόσμια φήμη όταν ερμήνευσε τον ρόλο της Κέι Κορλεόνε στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα Ο νονός (The Godfather, 1972) πλάι στους Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο.

Αλλά οι ταινίες που την καθιέρωσαν στο κινηματογραφικό στερέωμα ήταν εκείνες στις οποίες συμπρωταγωνίστησε με τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση. Η πρώτη τους ταινία μαζί ήταν το Ωραίος και σέξι (Play it Again Sam, 1972) του Χέρμπερτ Ρος, ενώ έπειτα ο Άλεν τη σκηνοθέτησε στις ταινίες Ο υπναράς (Sleeper, 1973) και Ο ειρηνοποιός (Love and Death) που ανέδειξαν το κωμικό της ταλέντο.

Η τέταρτη της συνεργασία με τον Άλεν στην ταινία Νευρικός εραστής (Annie Hall, 1977), της οποίας ο τίτλος παραπέμπει στο πραγματικό επώνυμο της ηθοποιού (Χωλ), της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ακολούθησαν άλλες δυο συνεργασίες με τον Άλεν οι ταινίες Εσωτερικές σχέσεις (Interiors, 1978) και Μανχάταν (Manhattan, 1979).

Ο “χωρισμός” με τον Γούντι Άλεν

Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας Μανχάταν, η συνεργασία μεταξύ της Ντιάνα Κίτον και του Γούντι Άλεν τερματίστηκε, παρά την τεράστια επιτυχία τους. Η Κίτον, αποφασισμένη να διευρύνει τους κινηματογραφικούς της ορίζοντες, ήταν έτοιμη να αναλάβει νέους και διαφορετικούς ρόλους. Αν και η ερμηνεία της στην ταινία Άννι Χωλ ήταν καθοριστική για την καριέρα της, φοβόταν ότι η ταύτισή της με έναν τόσο χαρακτηριστικό και δυναμικό ρόλο θα περιορίζει τις ευκαιρίες της στο μέλλον.

Με τη στήριξη του Γουόρεν Μπίτι, με τον οποίο είχε σχέση από το 1979, η Ντιάνα Κίτον επανήλθε στους δραματικούς ρόλους, ερμηνεύοντας τη Λουίζ Μπράιαντ στην ταινία Οι Κόκκινοι (Reds), την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Μπίτι. Στην ταινία αυτή, υποδύθηκε τη σύζυγο του δημοσιογράφου και ηγετικού μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών. Η ερμηνεία της της χάρισε μία ακόμα υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ωστόσο η Χρυσή Αγαλματίνα κατέληξε στην Κάθριν Χέπμπορν για την ταινία Στη Χρυσή Λίμνη (On Golden Pond).

Άλλοι σημαντικοί δραματικοί ρόλοι στην καριέρα της ήταν το Αναζητώντας τον κύριο Γκούντμπαρ (Looking for Mr. Goodbar, 1977), Το πάθος της κυρίας Σοφέλ (Mrs. Soffel, 1984) και Σταγόνες αγάπης (Marvin’s Room) για την οποία έλαβε την τρίτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Επιτυχημένοι της κωμικοί ρόλοι ήταν επίσης στις ταινίες Baby Boom, 1987, Ο μπαμπάς της νύφης (Father of the Bride, 1991) και Κλαμπ χωρισμένων γυναικών (The First Wives Club, 1996) όπου συμπρωταγωνίστησε με τις Μπέτι Μίντλερ και Γκόλντι Χον.

Το 1993 συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με τον μέντορά της Γούντι Άλεν στην ταινία του Μυστηριώδεις φόνοι στο Μανχάταν (Manhattan Murder Mystery).

Η επιτυχημένη της πορεία συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του 2000, όταν έλαβε την τέταρτή της υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Κάλλιο αργά παρά αργότερα (Something’s Gotta Give) όπου εμφανίστηκε πλάι στον Τζακ Νίκολσον και με τη συμμετοχή της στην ταινία Η πέτρα του σκανδάλου (The Family Stone, 2005).

Οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Κίτον έχουν κάνει εισπράξεις ανώτερες του ενός δις. δολαρίου στις ΗΠΑ.