Πάνος Βλάχος – Νατάσα Εξηνταβελώνη: Οριστικός χωρισμός για το ζευγάρι μετά από 2 χρόνια σχέσης

Τίτλοι τέλους έπεσαν, όπως όλα δείχνουν, στη σχέση του Πάνου Βλάχου και της Νατάσας Εξηνταβελώνη, ύστερα από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, καθώς οι προσπάθειες που κατέβαλαν το προηγούμενο διάστημα για να γεφυρώσουν τις διαφορές τους δεν απέδωσαν καρπούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρήξη επήλθε προς το τέλος του καλοκαιριού, με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη να αποχωρεί από το σπίτι στη Βούλα όπου συγκατοικούσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις και τα σκαμπανεβάσματα που φέρεται να πέρασε η σχέση τους, αυτή τη φορά η απόφαση φαίνεται να είναι οριστική, χωρίς περιθώρια επαναπροσέγγισης.

Σε όλο το διάστημα της κοινής τους διαδρομής, το ζευγάρι διατήρησε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας και πραγματοποιώντας επιλεκτικές μόνο εμφανίσεις σε θεατρικές πρεμιέρες.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Πάνος Βλάχος ούτε η Νατάσα Εξηνταβελώνη έχουν προβεί σε κάποια δήλωση που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις πληροφορίες για τον χωρισμό τους.