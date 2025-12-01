Ορέστης Χαλκιάς: Το spoiler που έδωσε για την 4η σεζόν του Maestro – Τι αποκάλυψε για τον ρόλο του

Ο Ορέστης Χαλκιάς βρέθηκε καλεσμένος το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ο ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί στον τέταρτο κύκλο της σειράς «Maestro» και να δώσει ένα μικρό spoiler για τις εξελίξεις.

Αναλυτικότερα, ο Ορέστης Χαλκιάς αναφέρθηκε αρχικά στον ρόλο του Αντώνη, που όπως τόνισε η δική του ιστορία είναι πυλώνας στη σειρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ορέστης Χαλκιάς: Αποκάλυψε αν θα υπάρξει 4η σεζόν για τη σειρά Maestro – Τι είπε ο ηθοποιός

«Ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά… δεν ξέρω, θα ‘χει διάφορα πράγματα. Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου.

Δηλαδή ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του. Γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα.

Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο της σειράς που όμως δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Θα πω ένα ελληνικό, πολύ αγαπημένο όλων και θα πω και ένα ξένο, το οποίο είναι η αλήθεια πως δεν το ήξερα αλλά είναι καταπληκτικό και θα ‘ναι αρκετά συναισθηματικό», είπε ο Ορέστης Χαλκιάς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: