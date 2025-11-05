Νότης Σφακιανάκης: «Έχει απομονωθεί, τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει κι αυτός», είπε ο πρώην μπασίστας του

Τις πιο δύσκολες και τραγικές στιγμές της ζωής του βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Κίλι Σφακιανάκη, σε ηλικία 62 ετών. Η Κίλι έδωσε μια πολύχρονη και γενναία μάχη με τη νόσο Πάρκινσον, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα δίδυμα παιδιά τους, Αφροδίτη και Απόλλωνα.

Σχετικά με την τραγική απώλεια και την κατάσταση του τραγουδιστή, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Σάκης Πιλάτος, μπασίστας και επιστήθιος φίλος του Νότη Σφακιανάκη, μεταφέροντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.

«Η Κίλι Σφακιανάκη ταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Πιο καλοσυνάτο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Άγγελος επί γης. Η οικογένειά της εξαιρετικοί άνθρωποι. Από τη μέρα που αρρώστησε, κάθε μέρα ήμασταν εκεί. Μιλούσαμε στο κινητό μέχρι 6-7 μήνες πριν», είπε αρχικά ο Σάκης Πιλάτος.

Και πρόσθεσε: «Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά έστελνε μηνύματα, μετά δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει και είχα επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη ρε παιδί μου, ραγδαία».

«Ο Νότης Σφακιανάκης τώρα που είναι, έχει αποκλειστεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Δε θέλει βοήθεια. Δεν θέλει να μιλήσει με ένα φίλο του. Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει κι αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος», συμπλήρωσε ο Σάκης Πιλάτος.

