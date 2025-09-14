Νίκος Καρβέλας: Δείτε τη στιγμή που ανεβαίνει στο stage στο Καλλιμάρμαρο και αφιερώνει τραγούδι στην Άννα Βίσση

Μία μοναδική στιγμή έζησαν οι θαυμαστές της Άννας Βίσση στο κατάμεστο από κόσμο Καλλιμάρμαρο, όταν στη σκηνή ανέβηκε απρόσμενα ο Νίκος Καρβέλας, χαρίζοντας στο κοινό μια νοσταλγική και γεμάτη συναίσθημα εμφάνιση.

Ο εκκεντρικός δημιουργός κρατώντας μια ηλεκτρική κιθάρα ξεκίνησε να τραγουδάει το «Μη μου πάθεις τίποτα», κοιτώντας την Άννα Βίσση στα μάτια και δημιουργώντας ένα κλίμα που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, αναγνωρίζοντας τη μαγική χημεία που τους ενώνει εδώ και δεκαετίες.

Στη συνέχεια, ο Καρβέλας δεν δίστασε να ερμηνεύσει και το αγαπημένο «Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί», σε μια στιγμή που θύμισε τις χρυσές εποχές της κοινής τους πορείας στη μουσική.

Η Άννα Βίσση, φανερά συγκινημένη, του απάντησε με τρυφερότητα: «Το κλειδί είναι εκεί και σε περιμένει», μια ατάκα που αμέσως σχολιάστηκε από το κοινό και τους θαυμαστές τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η συνάντηση αυτή πάνω στη σκηνή αποτέλεσε αναμφίβολα ένα highlight της βραδιάς, υπενθυμίζοντας σε όλους πως η καλλιτεχνική – και ίσως και η προσωπική – σχέση των δύο παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Πηγή video: mary_ek_