Η Natasha Kay εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό με το νέο της synthwave hit «Game Over», το οποίο ξεχωρίζει για τον σύγχρονο ήχο και την ατμόσφαιρά του. Το συγκεκριμένο κομμάτι ντύνει μουσικά τη νέα τηλεοπτική σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha, αποτελώντας το επίσημο soundtrack της παραγωγής.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία της

Η Natasha Kay λέει «Game Over» και «μάγεψε» το τηλεοπτικό κοινό με το synthwave hit που έγραψαν ο Νίκος Τερζής και o Νεκτάριος Τυράκης και ακούστηκε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να Μ’ Αγαπάς» που προβλήθηκε από τον Alpha το βράδυ της Τετάρτης.



Το «Game Over», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό, με δεκάδες αποθεωτικά σχόλια να κατακλύζουν τα social media, τόσο για το τραγούδι, όσο και για τη φωνή της Natashas Kay.

Στο «Game Over» vintage συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικά ντραμς και synth-pop επιρροές δημιουργούν μια ρετρό-φουτουριστική αίσθηση που ενισχύεται από τα μοναδικά φωνητικά της Natasha Kay.



Η Natasha Kay λέει για το τραγούδι: «Μου αρέσει όταν ένα κομμάτι δημιουργεί έντονο συναίσθημα και το “Game Over” με έκανε να νιώσω νοσταλγία και δυναμισμό από το πρώτο άκουσμα. Ήθελα πολύ να το ερμηνεύσω και να του δώσω ζωή με τη δική μου προσθήκη!

Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι με τον Νίκο Τερζή και τον Νεκτάριο Τυράκη σε αυτό το project, αλλά και που ένα τραγούδι μου ακούγεται σε μια πολυεπιτυχημένη και δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Alpha. Ελπίζω να λατρέψετε κι εσείς το ”Game Over” όσο κι εγώ!».

Δείτε παρακάτω το official visualizer: