Ναταλία Λιονάκη: Δεν έχει πάρει χιλιάδες ευρώ από τις επαναλήψεις των σειρών που πρωταγωνιστούσε

Ένα οικονομικό ζήτημα που αφορά την Ναταλία Λιονάκη ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας ότι η πρώην ηθοποιός δικαιούται ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Πρόκειται για έσοδα που προέρχονται από δεδουλευμένα και πνευματικά δικαιώματα από τηλεοπτικές σειρές στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει, τα οποία ωστόσο παραμένουν αζήτητα εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια.

Την ύπαρξη της εκκρεμότητας αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες προκειμένου να εντοπιστεί η ίδια. Ο ηθοποιός και βουλευτής ανέφερε πως γίνονται ενέργειες για να ενημερωθεί η πρώην μοναχή Φεβρωνία, όπως ήταν γνωστή στο παρελθόν, η οποία πλέον φέρει το μοναχικό όνομα Νεκταρία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η επικοινωνία με πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της έγινε υπό ιδιαίτερες συνθήκες, αναφέροντας ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συνάντησή του με τον Θεόδωρος Β΄ Αλεξανδρείας στον Παναμάς.

«Δεν θα σας πω τι του είπα, έχω έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους, με έφερε σε επαφή και ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας που τον συνάντησα στον Παναμά και έτσι βγάλαμε κάποια άκρη. Το ζήτημα είναι να ενημερωθεί η ίδια. Αυτά υπάρχουν στον οργανισμό Διόνυσο, εάν έρθει σε επαφή η ίδια με τον οργανισμό, θα τα πάρει και θα τα δώσει εκεί που εκείνη θέλει, μόνο εκείνη μπορεί».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το ποσό που παραμένει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των ηθοποιών Διόνυσος αγγίζει ή και ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο είναι ότι μόνο η ίδια η Ναταλία Λιονάκη μπορεί νομικά να προχωρήσει στις απαραίτητες υπογραφές και να εισπράξει τα χρήματα.

Ο κ. Μπιμπίλας στάθηκε στη δυσκολία επικοινωνίας μαζί της, τονίζοντας: «Δεν έχω μιλήσει με την ίδια, προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη για να μάθει η ίδια αυτό το πράγμα».

Τα τελευταία χρόνια η πρώην ηθοποιός ζει μακριά από τη δημοσιότητα και έχει αφοσιωθεί στη μοναχική ζωή και το ιεραποστολικό έργο. Η μοναχή Φεβρωνία, που πλέον είναι γνωστή ως Νεκταρία, έχει μετακινηθεί από την Κένυα στην Τανζανία, όπου δραστηριοποιείται σε μοναστήρι που στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από AIDS.

Εφόσον η πληροφορία φτάσει τελικά στην ίδια και επιλέξει να εισπράξει το ποσό, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού έργου που επιτελεί στην Αφρική.