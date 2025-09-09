Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ανησυχούν ξανά οι συγγενείς της – Το σπίτι της είναι ένα χάος, γεμάτο με περιττώματα σκύλων

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στους φίλους και τους συγγενείς της. Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν στην «Daily Mail», η κατάστασή της παρουσιάζει επιδείνωση, με την καθημερινότητά της να χαρακτηρίζεται από απομόνωση, εκκεντρικές συμπεριφορές και έλλειψη βασικής φροντίδας.

Το κοντινό της περιβάλλον αναφέρει πως η τραγουδίστρια βιώνει ένα ακόμα επεισόδιο, ενώ η εικόνα του σπιτιού της είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Περιγράφεται ως παραμελημένο, με ακαθαρσίες από τα κατοικίδιά της σε πολλά σημεία, καθώς και διάσπαρτα ρούχα και αντικείμενα.

Η ανησυχία κορυφώθηκε μετά την πρόσφατη δημοσίευση ενός βίντεο στα social media, στο οποίο η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χορεύει μόνη της μέσα στο σπίτι. Το φόντο του βίντεο ήταν γεμάτο ακαταστασία, ενώ αρκετοί από τους ακόλουθούς της επεσήμαναν πως φαίνονταν και περιττώματα κατοικίδιων στο πάτωμα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μέλος της οικογένειάς της, «ο κόσμος βλέπει απλώς μια “ιδιόρρυθμη” εμφάνιση στα social, όμως εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και δεν την παίρνει».

Η ελπίδα όλων είναι να υπάρξει σύντομα μια παρέμβαση για να σταθεί ξανά στα πόδια της.