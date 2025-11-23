Μπέσσυ Αργυράκη: «Χωρίς τη συμβουλή του άντρα μου, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο»

Η Μπέσσυ Αργυράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ σήμερα, Κυριακή (23/11), και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την προσωπική της εμπειρία με την υγεία της, αναφερόμενη από το θέμα των λοιμώξεων.

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την πνευμονία, την οποία αντιμετώπισε τους προηγούμενους μήνες και η οποία την ανάγκασε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες. Εξιστόρησε τις δύσκολες στιγμές που έζησε, αποκαλύπτοντας την ένταση και την ανησυχία που ένιωσε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Δούλευα πάρα πολύ και χορεύω πολύ έντονα όταν τραγουδώ. Όπως ίδρωνα, έμπαινα μέσα στο καμαρίνι που είχε ρεύμα και στο τέλος αυτός ο οργανισμός δεν άντεξε. Άρχισε ο βήχας να γίνεται πολύ κουραστικός. Είχα μια δυσφορία», είπε η Μπέσσυ Αργυράκη.

«Πίεση έχω πάντα. Ο άντρας μου, που είναι γιατρός, μου είπε να πάω αμέσως να κάνω μια εξέταση. Αν δεν ήταν ο άντρας μου, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Όταν μου είπανε να κάνω αξονική, είπα ότι κάτι είδε. Όταν την έκανα, είπα στον άντρα μου να μου φέρει τις πιτζάμες μου. Το είχα παραξηλώσει και κάποια στιγμή χτύπησε το… καμπανάκι», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.