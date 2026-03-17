Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο κούκλος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη – Το μόντελινγκ & η σχέση με την μητέρα του

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο πρωτότοκος γιος της δημοφιλούς τραγουδίστριας Αγγελικής Ηλιάδη και του αείμνηστου επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς στην ελληνική showbiz.

Σε ηλικία 20 ετών, ο νεαρός Μπάμπης χαράζει την δική του πορεία στον χώρο της μόδας, συνδυάζοντας την εντυπωσιακή εξωτερική του εμφάνιση με μια συγκροτημένη προσωπικότητα.

Η ενασχόλησή του με το μόντελινγκ

Η απόφαση του Μπάμπη Λαζαρίδη να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μόντελινγκ δεν ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία, αλλά από την αγάπη του για τη μόδα.

«Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ. Παράλληλα σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων για να έχω και μια επιχείρηση στο μέλλον.

Η μητέρα μου στην αρχή νόμιζε ότι την κοροϊδεύω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο πάντα και δεν ασχολιόμουν με αυτά, αλλά μετά όταν της εξήγησα ότι όντως το βλέπω σοβαρά, το προχωρήσαμε και κάναμε το πρώτο βήμα», έχει αναφέρει ο 20χρονος.

Η τρυφερή σχέση με την μητέρα του

Η σχέση του Μπάμπη Λαζαρίδη με την μητέρα του, την Αγγελική Ηλιάδη, είναι κάτι παραπάνω από μια τυπική σχέση μητέρας και γιου· είναι μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.

Μεγαλώνοντας χωρίς την παρουσία του πατέρα του από την ηλικία των τριών ετών, ο Μπάμπης βρήκε στη μητέρα του το απόλυτο στήριγμα, τον άνθρωπο που έπαιξε διπλό ρόλο στη ζωή του. NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Αγγελική Ηλιάδη έχει παραδεχτεί δημόσια ότι ο γιος της είναι ο καλύτερός της φίλος: «20 χρόνια είσαι στη ζωή μου. Σου εύχομαι, καρδιά μου, μια ζωή γεμάτη φως, αγάπη και χαμόγελα! Όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα, όλοι οι στόχοι σου να επιτευχθούν! Να βαδίζεις πάντα με τον Χριστό και την Παναγία στο πλάι σου και να μοιράζεις χαρά και αγάπη στους γύρω σου! Σε λατρεύω!!! Πάντα δίπλα σου, γιε μου», είχε γράψει η τραγουδίστρια για τα 20ά γενέθλια του γιου της.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης junior έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του ότι η μητέρα του δεν του έκρυψε ποτέ την αλήθεια για τον πατέρα του ή για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως οικογένεια.

«Καλώς ή κακώς, όλα υπάρχουν στο Internet. Αρχικά, από περιέργεια κυρίως, έψαξα και έμαθα μόνος μου αρκετά πράγματα. Όταν ενηλικιώθηκα τα έμαθα όλα. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα», έχει πει σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!.

Η απώλεια του πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, το 2008, υπήρξε το καθοριστικό γεγονός που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του.

Ο 20χρονος έχει εξομολογηθεί πως ένιωθε το κενό της πατρικής φιγούρας σε καθημερινές στιγμές της εφηβείας του.

«Από 3 χρόνων είμαι χωρίς πατέρα. Μικρά, ασήμαντα πράγματα μπορεί να με έκαναν να νιώσω ότι μου λείπει. Δεν μου έμαθε ποτέ ο πατέρας μου να δένω τη γραβάτα ή να ξυρίζομαι. Τα έμαθα μόνος μου. Όμως ελάχιστη σημασία έχουν αυτά. Η μητέρα μου, ο θείος μου, η γιαγιά και ο παππούς μου, όπως είπα, ήταν πάρα πολύ κοντά μου. Και οι τέσσερις γέμισαν το κενό και με μεγάλωσαν πολύ σωστά», έχει εξομολογηθεί.

Ο πατέρας του δολοφονήθηκε σε μια ενέδρα που χαρακτηρίστηκε ως “μαφιόζικη εκτέλεση” τα ξημερώματα της 13ης Δεκεμβρίου 2008.

Η επίθεση σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα, την ώρα που ο επιχειρηματίας έβγαινε από αυτό μαζί με την τότε σύντροφό του, Αγγελική Ηλιάδη.

Η αστυνομία απέδωσε τότε τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο 40χρονος ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων φέρεται να είχε ανοιχτά μέτωπα και οικονομικές διαφορές στον χώρο των “νονών” της νύχτας.