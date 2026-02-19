Μίνως Μάτσας για την τροπολογία της συνεπιμέλειας: «Κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει»

Στην εκπομπή «Αταίριαστους» βρέθηκε ο Μίνως Μάτσας και μίλησε για την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια, την οποία χρησιμοποίησε η πρώην σύζυγος του, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αρχικά είπε ότι «έχει τοποθετηθεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για το θέμα αυτό ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν». Έπειτα πρόσθεσε ότι «ο επιστημονικός κόσμος λέει, επίσης, ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο αν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει».

Έπειτα σχολίασε ότι «θυμάστε τη λαϊκή ρήση “μάθε τέχνη κι άστηνε κι αν πεινάσεις πιάστηνε”; Εγώ έχω τελειώσει νομική πριν τη μουσική, μπορώ επομένως να διαβάσω κάποια πράγματα» για να επαναλάβει ότι «έχουν τοποθετηθεί και ο πολιτικός κόσμος και η επιστημονική κοινότητα».

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στις 23 Ιανουαρίου τοποθετήθηκε σχετικά με τον θόρυβο που είχε προκληθεί γύρω από τη χρήση ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης, την οποία είχε αξιοποιήσει και η ίδια σε θέμα που αφορά την επιμέλεια των παιδιών της. Όπως είχε πει, η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν την υπερψήφισε μόνο εκείνη, αλλά συνολικά 179 βουλευτές.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές. Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω. Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».