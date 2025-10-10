Μιχάλης Ζαμπίδης: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας που βίωσε – «Προκλήθηκε μια φλεγμονή»

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Kick Boxing, Μιχάλης Ζαμπίδης, γνωστός ως «Iron Mike», παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Πέμπτης (09/10), αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, μία σοβαρή προσωπική δοκιμασία που βίωσε.

Ο αθλητής δεν δίστασε να αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε μέχρι το νοσοκομείο, αν και δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της περιπέτειας αυτής.

«Το καλοκαίρι αντιμετώπισα ένα θέμα με τη μέση μου και ταλαιπωρήθηκα πολύ. Κάποια στιγμή πιέστηκα περισσότερο, δημιουργήθηκε μια φλεγμονή και πίεζε ένα νεύρο. Ένα ράμμα χρειάστηκε. Καθάρισαν την φλεγμονή», αποκάλυψε αρχικά ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

«Δεν ήταν το αγαπημένο μου καλοκαίρι αυτό, αλλά μου τα έκαναν όλα πιο γλυκά τα διδυμάκια. Πέρασα ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Οπότε ο πόνος ήταν γλυκός και θεωρώ πως ανήκει στο παρελθόν πλέον», συμπλήρωσε παγκόσμιος πρωταθλητής του Kick Boxing.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: