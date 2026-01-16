Μέλπω Ζαρόκωστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού

Ο καλλιτεχνικός κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και των γραμμάτων. Η Μέλπω Ζαροκώστα, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία την ερχόμενη εβδομάδα.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού θα τελεστεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να τιμήσουν τη μνήμη μιας γυναίκας που υπηρέτησε με σπάνιο ήθος την τέχνη της υποκριτικής και της συγγραφής.

Η Μέλπω Ζαροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από μια μακρά περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια έδινε τη δική της μάχη με την άνοια, διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, με τον γιο της να έχει γνωστοποιήσει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο τη σταδιακή φθορά του οργανισμού της και τις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε χρειαστεί να υποβληθεί.