Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 8 χρόνια – Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει

Μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από τα πλατό, η Μέγκαν Μαρκλ κάνει την έκπληξη και επιστρέφει στον κινηματογράφο, σε ένα εγχείρημα που επιβεβαιώνει την επανένταξή της στον χώρο που αγαπά. Η Δούκισσα του Σάσεξ συμμετέχει στα γυρίσματα της νέας ταινίας των Amazon MGM Studios, «Close Personal Friends», η οποία γυρίζεται αυτή την περίοδο στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Την είδηση, που αρχικά μετέδωσε η The Sun, επιβεβαίωσε στο PEOPLE πηγή κοντά στην παραγωγή. Η Μέγκαν εθεάθη στα γυρίσματα, προκαλώντας ενθουσιασμό, καθώς η τελευταία της εμφάνιση ως ηθοποιός ήταν στη δημοφιλή σειρά «Suits» το 2018.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ είναι διακριτική, καθώς αναλαμβάνει έναν μικρό ρόλο στην ταινία. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι θα υποδυθεί τον εαυτό της, δηλαδή τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Η πηγή του PEOPLE περιέγραψε την παρουσία της Μέγκαν στο πλατό ως εξής: «Η Μέγκαν ήταν σήμερα στο πλατό. Έδειχνε πολύ χαλαρή και ευτυχισμένη. Συστήθηκε σε όλους και ήταν πολύ γλυκιά και προσιτή».

Η ταινία «Close Personal Friends», σε σκηνοθεσία του Τζέισον Όρλεϊ, ακολουθεί την ιστορία δύο ζευγαριών, ένα διάσημο και ένα όχι, τα οποία γνωρίζονται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σάντα Μπάρμπαρα, την περιοχή όπου διαμένει η Μέγκαν με τον Πρίγκιπα Χάρι.

Η παραγωγή, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Λίλι Κόλινς, Μπρι Λάρσον, Τζακ Κουέιντ και Χένρι Γκόλντινγκ, ανακοινώθηκε τον Αύγουστο. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο και μεταφέρθηκαν στην Καλιφόρνια.

Πηγές από την παραγωγή αναφέρουν πως αυτή η επιστροφή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Μέγκαν, η οποία επιστρέφει σε αυτό που πραγματικά αγαπά.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποχωρήσει από τα γυρίσματα του «Suits» μετά τον αρραβώνα της με τον Πρίγκιπα Χάρι το 2017, με το τελευταίο της επεισόδιο να προβάλλεται τον Απρίλιο του 2018.

Μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και την εγκατάστασή τους στη Σάντα Μπάρμπαρα το 2020, η Μέγκαν έχει επικεντρωθεί σε παραγωγές (όπως το reality της στο Netflix, «With Love, Meghan») και στην επιστροφή της στα social media.