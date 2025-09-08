Μαρίνα Σπανού: « Τα αρνητικά σχόλια στεναχωρούν περισσότερο τους γονείς μου, παρά εμένα»

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου για τον τρόπο που εκείνη και η οικογένειά της διαχειρίζονται τα αρνητικά σχόλια που δέχεται από το κοινό.

Η τραγουδίστρια επεσήμανε ότι τα αρνητικά σχόλια επηρεάζουν περισσότερο τους γονείς της παρά εκείνη.

«Τα σχόλια στα social media είναι μπερδεύτηκα αλλά μέχρι στιγμής δεν με αποπροσανατολίζουν. Υπάρχει ένας πολύ σταθερός πυρήνας και σε εμένα και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου και στους συνεργάτες μου. Ακούς τόσες πολλές απόψεις, οι οποίες μπορεί να σε ενδιαφέρουν, αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να τις ακούς κιόλας», ανέφερε αρχικά.

«Εκτός από το περιβάλλον μου που με προστατεύει, βοηθάει και το γεγονός ότι η γενιά μας έχει συνηθίσει σε όλο αυτό. Τα αρνητικά σχόλια στεναχωρούν περισσότερο τους γονείς μου παρά εμένα. Εγώ αυτό το σχόλιο που θα ακούσω, θα το κάνω κάτι. Με κάποιον τρόπο θα το κάνω δημιουργία, θα το κάνω θυμό που θα εξατμιστεί και θα φύγει. Οι γονείς μου όμως δεν έχουν τι να κάνουν. Στέκονται σε αυτό και είναι αμήχανοι», πρόσθεσε κλείνοντας η Μαρίνα Σπανού.

