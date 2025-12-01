Η Μαρίνα Σάττι πήρε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες λόγω ενός προβλήματος υγείας. Η τραγουδίστρια επέστρεψε στο σπίτι της για την τελική φάση της ανάρρωσης, έχοντας την πλήρη στήριξη της δισκογραφικής της εταιρείας.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας της

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης.

Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας.

Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.