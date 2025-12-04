Μαρίνα Σάττι: «Αυτός ο μήνας ήταν χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά» – Τι είπε για την υγεία της

Εξιτήριο πήρε τη Δευτέρα (04/12) η Μαρίνα Σάττι από το Ιασώ, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες και είχε ως αποτέλεσμα να ακυρώσει τόσο την εμφάνιση της στα MadWalk όσο και την περιοδεία της στην Αμερική. Πλέον βρίσκεται στο σπίτι της και αναρρώνει.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (04/12) η γνωστή τραγουδίστρια βγήκε να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι ο τελευταίος μήνας της ζωής της ήταν χάλια. Ωστόσο η Μαρίνα Σάττι επισήμανε ότι πλέον είναι υγιής και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο που τη φρόντισε.

«Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γλυκιές νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό, όλοι στο Ιασώ!

Τους φίλους μου, την οικογένεια μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα – ευχαριστώ Η περιοδεία στις ΗΠΑ θα επαναπρογραμματιστεί σύντομα», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε η Μαρίνα Σάττι στο Instagram.

Επίσης η τραγουδίστρια μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τη νοσηλεία της.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της περιοδείας της Μαρίνας Σάττι.