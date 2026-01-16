Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θα ξαναέκανα εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, δεν έχω επαφές»

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στις τηλεοπτικές κάμερες, η Μαριάντα Πιερίδη ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με τη μελλοντική της πορεία στην τηλεόραση. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο συνεργάστηκαν το καλοκαίρι.

Η ίδια υπήρξε κατηγορηματική, δηλώνοντας πως δεν θα επέλεγε να συνεργαστεί ξανά μαζί του σε κάποια εκπομπή και αποκάλυψε πως οι σχέσεις τους έχουν διακοπεί οριστικά, καθώς πλέον δεν διατηρούν καμία απολύτως επαφή.

«Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι και οι δυο επαγγελματίες και ξέρουν να διαχειρίζονται αυτού του είδους τις καταστάσεις. Δεν έχω επαφές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή. Κι εκείνος το ίδιο είπε, άρα σε αυτό ταιριάζουμε», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Με την Ιωάννα Μαλέσκου μιλήσαμε πριν, δε θα σας πω ακριβώς τι είπαμε, πάντως είπαμε για τα παιδιά μας. Δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους. Λογικό δεν είναι αυτό; Το έχω πει ξανά, το ότι δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους, δε σημαίνει ότι έχω κάτι με τον Λάμπρο. Ούτε εκείνος πιστεύω ότι έχει κάτι μαζί μου. Απλά νιώθω ότι δεν ταιριάζουμε», είπε η Μαριάντα Πιερίδη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: