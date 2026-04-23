Έντι Γαβριηλίδης: Αποκάλυψε ότι δεν θα είναι ξανά στο GNTM – «Η σχέση μου με το STAR έφτασε σε κορεσμό»

Ο Έντι Γαβριηλίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day και ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετέχει στον επόμενο κύκλο του GNTM. Ο ίδιος εξήγησε ότι η συνεργασία του με το Star ολοκληρώθηκε κοινή συναινέσει, καθώς ένιωσε πως η σχέση τους έφτασε σε σημείο κορεσμού.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Λάκη Γαβαλά, διέψευσε τις φήμες περί κακών σχέσεων παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να προέκυψαν. Τόνισε μάλιστα πως οι διαφορετικές τους κοσμοθεωρίες είναι φυσιολογικό να συγκρούονται καμιά φορά, χωρίς αυτό να αναιρεί τον αλληλοσεβασμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός στυλίστας απάντησε με ψυχραιμία και στα επικριτικά σχόλια του Νίκου Αποστολόπουλου για το πρόσωπό του. Δήλωσε πως δεν στεναχωριέται με τέτοιες αναφορές, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως τέτοιου είδους εκφράσεις προσβάλλουν περισσότερο εκείνον που τις ξεστομίζει.

Όλα όσα είπε ο Έντι Γαβριηλίδης

«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά project να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Και όταν η σχέση φτάνει σε κορεσμό, ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες.

Θα πω ότι ήτανε κοινή συναινέση. Δεν το είχα ανακοινώσει. Δεν είχα πει ότι δεν θέλω να συνεχίσω, κάθε άλλο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το GNTM», ανέφερε αρχικά ο Έντι Γαβριηλίδης.

Και πρόσθεσε: «Δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις με τον Λάκη; Άντε καλέ, αυτά είναι βλακείες! Όλοι οι άνθρωποι τσακωνόμαστε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούμε. Ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα στην ελληνική τηλεόραση και με μία πολύ συγκεκριμένη πορεία, η οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη δικιά μου, με το δικό μου τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε καλή σχέση», προσθέτοντας «Αν έκανε κι αυτός μαζί μου, γιατί να μην κάνω;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι να με στεναχωρήσουν αυτά τα πράγματα; Σκέψου ότι έχω και ένα vintage παντελόνι Νίκος Αποστολόπουλος, το οποίο το έχω ευχαριστηθεί πάρα, πάρα πολύ! Νομίζω ότι προσβλητικό είναι για τους ανθρώπους που τα λένε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχει tact. Επίσης να σου πω, ότι ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει σαράντα χρόνια καριέρα, εγώ δεν είμαι καν σαράντα χρονών», είπε για τα σχόλια που είχε κάνει ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: