Μαρία Αριστοτέλους: Αυτή ήταν η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Κύπριας αθλήτριας – Βίντεο

Η Μαρία Αριστοτέλους, η αθλήτρια του επί κοντώ που πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη φίλους, συναθλητές και όλους όσοι την παρακολουθούσαν στην δύσκολη μάχη της.

Πριν από λίγο καιρό, η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σκληρή δοκιμασία της. Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στην κυπριακή εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα», η Μαρία Αριστοτέλους είχε περιγράψει τις στιγμές μετά τη διάγνωσή της με ραβδομυοσάρκωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια σπάνια μορφή καρκίνου που συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά μέχρι πέντε ετών, γεγονός που καθιστούσε την περίπτωσή της ακόμα πιο ιδιαίτερη.

Διαβάστε επίσης: Πέθανε η Μαρία Αριστοτέλους – Η Κύπρια πρωταθλήτρια του επί κοντώ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο

Όλα όσα είχε πει η Μαρία Αριστοτέλους

«Όταν είχα κάνει την πρώτη ανάρτηση στο Instagram για τη διάγνωσή μου, δεν περίμενα αυτό που θα γινόταν. Αφού μπορεί να βοηθηθεί κόσμος μέσα από εμένα, είναι πάρα πολύ καλό. Τα social media και τα media γενικά είναι ένας τρόπος για να δει κανείς την πραγματικότητα, να μάθει ότι μία τέτοια διάγνωση ενός μεταστατικού καρκίνου δεν είναι το τέλος του κόσμου», είχε εξομολογηθεί η πρώην πρωταθλήτρια.

«Είναι πιο δύσκολο για τους ανθρώπους γύρω μας, ζορίζονται πιο πολύ. Εγώ το έμαθα μέσα από αυτή την ιστορία. Οι φίλοι, οι συγγενείς πολλές φορές νιώθουν ότι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Στις πρώτες χημειοθεραπείες αρνιόμουν την ψυχολογική βοήθεια, νόμιζα ότι θα την στερήσω από κάποιον άλλο που την έχει περισσότερη ανάγκη», είχε αναφέρει σε άλλο σημείο η αθλήτρια.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: