Μαρία Αναστασοπούλου: «Τώρα αισθάνομαι ότι πατώ καλύτερα στα πόδια μου»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στη Real Life και την Πολυξένη Καραμίχα η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Μαρία Αναστασοπούλου.

Μεταξύ άλλων μίλησε για τη δημοσιογραφία και την παρουσίαση, αλλά και το πόσο εύκολο ήταν να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.

-Υπήρξαν στιγμές που πλήρωσες την άποψή σου;

Ναι, φυσικά!

-Το μετάνιωσες;

Πάλι το ίδιο θα έκανα.

-Όταν μιλάμε για ενημέρωση, είσαι από τις πρώτες επιλογές. Αισθάνεσαι υπερήφανη γι’ αυτό;

Είναι ανταμοιβή για τον κόπο μου και τη δουλειά μου. Τη δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ. Σιγά σιγά, γιατί πρέπει να το δουλέψω με τον ψυχολόγο μου, κρυφοκαμαρώνω. Πριν από λίγα χρόνια δεν τολμούσα να πω στον εαυτό μου κάτι καλό. Τώρα αισθάνομαι ότι πατώ καλύτερα στα πόδια μου, οπότε λέω και ένα μικρό μπράβο, χαμηλόφωνα.