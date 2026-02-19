Μαρία Αναστασοπούλου: «Η Σία θα επιστρέψει στον χρόνο που πρέπει»

Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε η Σία Κοσιώνη και αναγκάστηκε για αρκετές ημέρες να μείνει στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Εξιτήριο πήρε η γνωστή δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες και πλέον αναρρώνει στο σπίτι της. Αυτές τις δύσκολες ώρες η Σία Κοσιώνη είχε συνεχώς στο πλευρό της την οικογένεια της αλλά και τους συναδέλφους της, όπως την Μαρία Αναστασοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε η γνωστή δημοσιογράφος και αποκάλυψε ότι η Σία Κοσιώνη σύντομα θα επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Η Σία θα επιστρέψει στον χρόνο που πρέπει. Δεν αργεί πάρα πολύ αυτό. Την περιμένουμε πώς και πώς», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη την Πέμπτη (22/01) μεταφέρθηκε με πνευμονία στο θεραπευτήριο και επέστρεψε σπίτι της την Πέμπτη (05/02).

Επίσης η Μαρία Αναγνωστοπούλου μίλησε και για τα νούμερα τηλεθέασης λέγοντας: «Υπάρχει κάποιος που στα αλήθεια, ακόμη κι αν το λέει, δεν βλέπει τα νούμερα τηλεθέασης; Δε γίνεται. Αν δεν δεις τα νούμερα να δεις αν αυτό που κάνεις έχει απήχηση ή όχι, δεν έχει κανένα νόημα».

Παράλληλα απάντησε και στο ενδεχόμενο να κάνει μία εκπομπή μαζί με τη Μαρία Μπακοδήμου.

«Το είπε η Μαρία αυτό; Από σένα το ακούω. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ και έχουμε πολύ καλή σχέση», είπε για τη Μαρία Μπακοδήμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε την τοποθέτηση του Δημήτρη Πανόπουλου που έλεγε ότι «όταν ο παρουσιαστής γίνεται ο ίδιος θέμα, έχει αποτύχει».

«Συμφωνώ στο εξής, ότι ο στόχος είναι να αναδεικνύουμε τους πρωταγωνιστές. Όταν αισθάνεσαι την ανάγκη να αναδειχθείς εσύ, σημαίνει ότι κάπου έχεις χάσει τον δρόμο… Για να είσαι καλός δημοσιογράφος δεν χρειάζεται να φοράς το κοστούμι της ενημέρωσης. Το αν είσαι σοβαρός φαίνεται στο πώς διαχειρίζεσαι τα θέματα», δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ.