Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν φανταζόμουν ούτε το 2% απ’ αυτά που έχω κάνει, πηγαίνω βήμα – βήμα»

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και τον Χάρη Λεμπιδάκη, η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για την πορεία της στον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και για προσωπικές πτυχές της ζωής της.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της βήματα, δηλώνοντας πως ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα καταφέρει όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

«Δεν φανταζόμουν ούτε το 2% απ’ αυτά που έχω κάνει σ’ αυτή την ηλικία. Οπότε ήδη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό; Δεν έχεις στόχους άλλους; Πηγαίνω βήμα βήμα. Είμαι πολύ χαρούμενη μ’ αυτό που κάνουμε και φέτος, αισθάνομαι πολύ καλά με το αποτέλεσμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη τηλεοπτικά κατάσταση και σε μια φοβερά ανταγωνιστική ζώνη», σημείωσε.

«Να σου πω την άποψη μου, δεν θα έπρεπε να κρατηθεί ο τίτλος του “Καλημέρα Ελλάδα” φέτος. Αυτός είναι ένας τίτλος, δεν νομίζω όμως ότι εκεί είναι η ουσία. Μοιραία, όμως, το να υπάρχει αυτή η σκιά του “Καλημέρα Ελλάδα” αδικεί τον όποιο συνάδελφο καλείται αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει… Γιατί είναι αντικατάσταση», σχολίασε αναφορικά με τη συνέχεια της εκπομπής.

«Όταν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Γιώργο Παπαδάκη, 34 χρόνια, ο επόμενος θα ‘χει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Τους εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, μακάρι να πάνε όλα όπως τα έχουν στο μυαλό τους», συμπλήρωσε.