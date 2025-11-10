Λίλιαν Φωκά: «Ζω την καθε ημέρα σαν να είναι ζωντανός ο Σπύρος – Πίνουμε μαζί τον καφέ μας»

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα (10.11) από τον θάνατο του ηθοποιού Σπύρου Φωκά και η σύζυγός του Λίλιαν μίλησε στο Happy Day για την απώλειά του και την καθημερινότητά της.

«Πολύ δύσκολα τα χρόνια χωρίς τον Σπύρο Φωκά. Ζω την κάθε μέρα σαν να είναι ο Σπύρος. Πίνουμε μαζί τον καφέ μας. Νιώθω ότι είναι μέσα μου, κυκλοφορεί στο αίμα μου. Μου λείπει η φωνή του. Ο Σπύρος Φωκάς είναι αναντικατάστατος φίλος, πατέρας, σύζυγος, δάσκαλος. Στη δική μου περίπτωση ο χρόνος δεν είναι γιατρός», ανέφερε η Λίλιαν Φωκά.

«Ο Σπύρος Φωκάς ήθελε όταν φύγει να αναφερθεί ότι έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας. Όταν έγινε το δυστύχημα των Τεμπών τα μάτια του ήταν συνεχώς βουρκωμένα. Ήμασταν 20 χρόνια μαζί. Ήμουν και είμαι μία από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες του. Τον ερωτεύτηκα στην ηλικία των 9 ετών.

Είχε καρκίνο στον πνεύμονα. Η μεγάλη κατραπακιά για εμένα ήταν όταν σταματήσαμε να κοιμόμαστε μαζί. Έκανα πέντε χρόνια ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να αντεπεξέλθω όταν αρρώστησε. Περάσαμε οικονομικές δυσκολίες και δεν είχαμε ούτε τα απαραίτητα», εξομολογήθηκε.