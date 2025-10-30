Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Κώστας Τσουρός: «Η Κατερίνα Καινούργιου μου ‘χε ρίξει χυλόπιτα»

Η αποκάλυψη του παρουσιαστή

Μία αποκάλυψη έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.10) μέσα από την εκπομπή του ο Κώστας Τσουρός για τον ίδιο και την Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως ανέφερε πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει μία συζήτηση ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Καινούργιου με τον Κώστα Τσουρό να μπαίνει στο επίκεντρο και την γνωστή παρουσιάστρια να φαίνεται πως δεν είχε και την καλύτερη άποψη.

«Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε μια στήλη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με τον ίδιο να την ρωτά κάτι για εμένα μια ερώτηση η οποία δεν λέγεται στον “αέρα” και μου είχε ρίξει τέτοια χυλόπιτα που ακόμα την θυμάμαι», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια εποχή ο Κώστας Τσουρός ήταν στο πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά.

