Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αγκαλιά με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο σε βραδινή έξοδο για δείπνο (pics)

Με μια άκρως ρομαντική φωτογραφία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος αποχαιρέτησαν τον Σεπτέμβριο, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βραδιά για δύο δίπλα στη θάλασσα.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το εστιατόριο που διατηρεί ο σύζυγός της στην περιοχή της Βουλιαγμένης, με το ζευγάρι να περνά στιγμές χαλάρωσης και αγκαλιάς, μακριά από τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μητέρα πλέον δύο παιδιών, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα γλυκό στιγμιότυπο από τη βραδινή τους έξοδο, στο οποίο ποζάρει αγκαλιά με τον επιχειρηματία σύζυγό της.

Να θυμίσουμε πως η παρουσιάστρια και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2022, λίγο πριν γεννηθεί ο πρώτος τους γιος, Βλάσσης. Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024, όταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι αποδεικνύει πως, παρά τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, φροντίζει να βρίσκει πάντα χρόνο για να ανανεώσει τη σχέση του.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου: