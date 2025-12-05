Η Κιμ Κατράλ, η θρυλική «Σαμάνθα» του «Sex And The City», ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για τέταρτη φορά, σε μια άκρως μυστική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η 69χρονη σταρ παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, τον 54χρονο ηχολήπτη Ράσελ Τόμας (Russell Thomas), επισημοποιώντας τη σχέση τους έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία κοινής πορείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «People», ο γάμος έλαβε χώρα στο ιστορικό Chelsea Old Town Hall του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια ιδιαίτερα διακριτική τελετή, στην οποία φέρεται να παρευρέθηκαν μόλις 12 καλεσμένοι.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 στα στούντιο του BBC, όταν η ηθοποιός βρέθηκε στο Λονδίνο για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία στο πλαίσιο της εκπομπής «Woman’s Hour».

Ο Τόμας, ο οποίος εργαζόταν ως ηχολήπτης, κράτησε την επαφή στέλνοντάς της μήνυμα και ακολουθώντας την στο Twitter (πλέον X).

Η ίδια, μιλώντας στο παρελθόν στο «Glamour», είχε χαρακτηρίσει τη γνωριμία τους «πολύ μοντέρνα και εύκολη», ενώ στο «People» το 2020 είχε δηλώσει: «Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του… Και από τότε είμαστε μαζί!».

Kim Cattrall Marries Russell Thomas in Intimate, Elegant London Wedding Ceremony (Exclusive) https://t.co/Vo0yohcNNQ— People (@people) December 4, 2025

Η Κιμ Κατράλ, πιστή στην φήμη της ως fashion icon, επέλεξε για την τέταρτη αυτή φορά ένα άκρως κομψό κοστούμι Dior, το οποίο σχεδιάστηκε από την στενή της συνεργάτιδα και θρυλική πρώην ενδυματολόγο του «Sex And The City», Πατρίσια Φιλντ (Patricia Field).

Ο γάμος αυτός επισφράγισε την «υπέροχη» σχέση τους, για την οποία η ηθοποιός είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε συνέντευξη στους «The Times of London» τον Ιούνιο του 2023.

Η τελετή επικεντρώθηκε στην ισχυρή σχέση που έχει καλλιεργηθεί αυτά τα χρόνια, καθώς και στην αγάπη τους για την οικογένεια και τους φίλους τους, μακριά από τη λάμψη της δημοσιότητας.

