Καίτη Κωνσταντίνου: Όσα εξομολογήθηκε η αδερφή της για τις τελευταίες ημέρες της ζωής της

«Η Καίτη ζούσε για τους άλλους»

Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Για την απώλεια της αγαπημένης Καίτης Κωνσταντίνου και τη γενναία μάχη που έδωσε για τη ζωή της μίλησε η αδερφή της, Μαρία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το έχουμε!».

«Είναι δύσκολο πολύ, τόσο για μένα όσο και για την μητέρα μου και για τα ανίψια της. Για όλους», ανέφερε αρχικά η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου.

«Όταν βγαίναμε τον πρώτο καιρό μαζί, δεν πίστευα ότι της μίλαγε ο κόσμος. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι η αδελφή μου είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Είχε απορρίψει και πολλές δουλειές, ότι έκανε της άρεσε και ήταν ευχαριστημένη. Το ήθελε να το κάνει, δεν ήταν κάτι που το έκανε απλά και μόνο για να δουλέψει», εξομολογήθηκε.

«Η Καίτη ζούσε για τους άλλους. Για την οικογένεια της, για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Αυτοί που αγαπούσε ήταν λίγοι αλλά τους αγαπούσε πολύ. Ό,τι της ζήταγες, δεν σε στενοχωρούσε ποτέ, θα σε βοηθούσε. Προς τον έξω κόσμο ήταν ειλικρινής και έντιμη, δεν κορόιδευε κανέναν», συμπλήρωσε.

«Στην περιπέτεια της υγείας της ήμουν πάρα πολύ κοντά της. Δύσκολα περάσαμε ναι, όχι όμως όλο το χρονικό διάστημα. Τον πρώτο καιρό ήταν καλά, μετά λίγο δυσκόλεψαν τα πράγματα. Δίπλα της ήμουν, όπως και τα παιδιά μου. Νομίζω ότι έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε», αποκάλυψε.

