Κάιλι Τζένερ: Έτσι προετοιμάστηκε για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 – Η θεραπεία που έκανε (vid)

Η Κάιλι Τζένερ κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, αποκαλύπτοντας την ανορθόδοξη και εξαιρετικά απαιτητική μέθοδο που ακολούθησε για να λάμψει στο κόκκινο χαλί των φετινών Χρυσών Σφαιρών.

Η 28χρονη δισεκατομμυριούχος μοιράστηκε με τους ακολούθους της τη χρήση του «FaceTub», μιας ειδικής συσκευής που υπόσχεται άμεση σύσφιξη και αναζωογόνηση μέσω της παγοθεραπείας.

Το βίντεο δείχνει την Κάιλι Τζένερ να προσπαθεί να βυθίσει το πρόσωπό της σε ένα μπολ με παγωμένο νερό, το οποίο διαθέτει μια ειδική εσοχή και έναν αναπνευστήρα για να διευκολύνει τη διαδικασία.

Παρά τον εξοπλισμό, η επιχειρηματίας και influencer εμφανίστηκε ιδιαίτερα αγχωμένη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Περίμενε, άσε με να εξασκηθώ στην αναπνοή», ενώ μετά την πρώτη επαφή με το νερό αντέδρασε έντονα λέγοντας πως η εμπειρία δεν της αρέσει καθόλου.

Υπό την πίεση και την καθοδήγηση του μακιγιέρ της, Ariel Tejada, η Κάιλι Τζένερ χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Στη δεύτερη απόπειρα παραδέχτηκε πως από το σοκ του πάγου «ξέχασε πώς να αναπνέει», ενώ στην τελική και επιτυχημένη δοκιμή σχολίασε με χιούμορ πως ένιωσε τον εγκέφαλό της να παγώνει.

Παρά την ταλαιπωρία, το αποτέλεσμα φαίνεται πως την ικανοποίησε, αφού έκλεισε το viral βίντεο δηλώνοντας πως, τελικά, η αίσθηση ήταν ωραία.

Δείτε παρακάτω το viral βίντεο: