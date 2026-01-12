Κάιλι Τζένερ: Με διαμάντια 100 καρατίων στις Χρυσές Σφαίρες – Η τρυφερή στιγμή με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ επιβεβαίωσαν πως είναι το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ και, φέτος, οι πρωταγωνιστές των Χρυσών Σφαιρών 2026.

Αναλυτικότερα, η Κάιλι Τζένερ επέλεξε να αποφύγει την τυπική είσοδο των επισήμων, προτιμώντας να κάνει την αποκάλυψη του look της μέσα από τα social media.

Με ένα ατμοσφαιρικό βίντεο στο Instagram, υπό τους ήχους του κλασικού «I Love Rock n’ Roll», η επιχειρηματίας και influencer περπάτησε αργά προς την κάμερα, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα Ashi Studio.

Η εμφάνισή της εξέπεμπε μια αύρα παλιάς χολιγουντιανής αίγλης, την οποία ενίσχυσε με κοσμήματα Lorraine Schwartz και διαμάντια που ξεπερνούσαν τα 100 καράτια, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε με μια vintage τσάντα Gucci και παπούτσια Christian Louboutin.

Η τρυφερή στιγμή με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η βραδιά απέκτησε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομα του Τιμοτέ Σαλαμέ ως νικητή στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme.

Πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, ο 30χρονος ηθοποιός αντάλλαξε ένα τρυφερό και φευγαλέο φιλί με τη σύντροφό του, η οποία καθόταν δίπλα του, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια από τις πιο όμορφες στιγμές της τελετής.

Timothée Chalamet’s reaction after winning Best Performance at the #GoldenGlobes ! (Little kiss with Kylie 🧑‍❤️‍💋‍🧑)



© Paris Match pic.twitter.com/Ttg9kgnbRT

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι επιδιώκει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Σαλαμέ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Κλείνοντας τον ευχαριστήριο λόγο του, ο ηθοποιός απευθύνθηκε στους δικούς του ανθρώπους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στους γονείς μου και στη σύντροφό μου, σας αγαπώ, ευχαριστώ πάρα πολύ».

